「走到一半突然醉了」勾肩襲胸女同事　高雄男2動作自打臉

記者黃翊婷／綜合報導

高雄男子阿龍（化名）去年12月在某KTV走廊遇見女同事美美（化名），竟突然伸手環勾肩膀襲胸，事後挨告聲稱當時酒醉走路不穩，才會不小心碰到。不過，高雄地院法官調閱現場監視器畫面，發現他不僅步伐、站姿穩定，被甩開手時還能繼續穩穩地向前走，根本不像喝醉酒，最終依違反《性騷擾防治法》判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿龍被指控對女同事美美襲胸。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

判決書中提到，阿龍2020年12月16日在某KTV的走廊遇見美美，對方剛好走在旁邊，他竟突然伸出左手環勾住肩膀，再撫摸胸部得逞；事後挨告性騷擾，他辯稱，因為當時有喝酒，可能走路不穩，會想要靠一下，「我當下不知道手有碰到她胸部，是看監視器畫面才知道。」

不過，高雄地院法官提出2點打臉，現場監視器畫面顯示，第一，阿龍當時走路步伐和站姿都很穩定，沒有左右搖晃的情況，卻突然以手摟住美美肩膀，將人帶向自己身體再襲胸；第二，他得逞之後隨即被女方甩開手，之後卻還能繼續穩穩地向前走，顯然當時他是可以察覺別人的行為以及反應，因此不採信醉酒的說詞。

法官接著說，阿龍未尊重他人的身體自主權利及人格尊嚴，事後雖然表明願意和解，但本院經電話詢問，美美表示沒有和解意願，考量到他至今仍未取得受害人諒解或做出適當的賠償，最終依違反《性騷擾防治法》第25條第1項之性騷擾罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康