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月薪50K男偷親女友人　「LINE不讀不回」下場慘了

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小美說，「突然覺得有其他人的舌頭碰到我的舌尖，令我有冰涼的感覺後，才從睡夢中驚醒。」（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣一名李姓男子酒後偷親女性友人小美（化名），事後雖賠償5000元但未達成和解，且LINE不讀不回，因此被告上法院。法官依李男犯性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，事發於2020年8月9日，李男到小美家喝酒，當時在場還有小美哥哥、小美哥哥朋友等其他人。小美控訴，喝到傍晚5時半，她躺在庭院沙發上睡沒多久，「突然覺得有其他人的舌頭碰到我的舌尖，令我有冰涼的感覺後，才從睡夢中驚醒。」

小美指控，驚醒後看到被告偷親，趕緊推開對方，並大聲對喝斥「你幹嘛偷親我？為什麼要這麼做」，見對方還一直嘻嘻哈哈，「我便指責他根本是個變態，並請他離開我的住所。」

小美證稱，被告事後傳LINE跟她道歉，表示他喝太多才有了衝動念頭，之後當面跟她道歉並談和解，每月10日固定要給她遮羞費5000元，「但他只付我一次後，就不曾再給過我遮羞費。我以LINE要求被告給付，可是他都不讀不回，我聯繫不到他，所以報警處理。」

▼小美事後身心受創且蒙受陰影。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

李男否認犯行辯稱，當時是小美講話酸他，「意思就是我們這些男人找她，好像就是都很喜歡她，每天去她家。我不爽就罵她：『酒婆、瘋婆，妳是多漂亮』」，他之後就離開。

李男稱，後來小美跟她哥哥說，自己偷親她，但她明明就是清醒的；他傳LINE給她致歉，「是因為我大聲罵她，我自己也覺得講話那麼傷她，罵她罵得很過分，所以跟她道歉。」

在場證人證稱，當時聽到小美呼喊「不要親我」，回到現場看到小美和李男已分開，但聽到她一直罵李。根據LINE對話紀錄，被告說「妳還在生氣嗎」、「對不起」、「昨天太衝動了、喝太多了」、「跟妳道歉」。

彰化地院法官認為，被告與告訴人為朋友，竟乘告訴人不及抗拒之際性騷擾，使對方身心受創且蒙受陰影，且犯罪後未能達成和解取得原諒。法官考量被告月薪5萬元，經濟狀況尚可，因此依犯《性騷擾防治法》性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。全案可上訴。

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