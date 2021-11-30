北市刑大組長涉貪50萬交保　妻拎早餐接人...他兩個字回應記者

▲北市刑大二線三星警官陳建志，否認收賄及洩密給民間業者，檢方復訊後諭令50萬交保。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市刑警大隊爆風紀案！經濟組組長陳建志涉嫌向2名刑事局警官「刺探」高姓民間人士涉嫌違反銀行法案件，以金錢交換內情，不當收賄約10萬元；士林地檢署掌握情資後，29日突襲陳建志辦公室搜索，並約談涉案5名嫌疑人、4名證人到案，經漏夜偵訊後，上午8時許檢方諭令陳建志以50萬元交保，其餘被告均請回。

官階二線三星陳建志凌晨4時許（30日）由台北市調查局（機動工作站）帶到地檢署，複訊時他仍否認犯罪，並以堅定口氣表示完全不認識業者，更沒有與高姓被告等人有不當金錢往來關係，檢方直到清晨7時許左右諭令50萬交保。陳建志其妻接到到交保訊息，與北檢前檢察官轉任律師的劉彥君一起前往地檢署。一度覓保無著，直到將近快10點，才拎著銀行白色紙袋提領的50萬進行繳納。

▼陳建志老婆帶著50萬辦理交保。（圖／記者黃宥寧攝）

愛夫心切的陳妻，擔心丈夫一整夜都沒進食，還特地帶了一份早餐前來，從臉上看得出她相當心神不安，面對大批媒體也低頭不語。

辦妥交保程序後，陳建志與妻子2人神情落寞坐在地檢署一樓不肯走出去面對媒體，直到妻子先步行走出，他才隨後跟著走出去，面對媒體詢問「是否很無辜」，他則低頭說著「感謝、感謝」，隨後坐上友人開的車離開。

▼陳建志妻子擔心丈夫餓著，貼心帶早餐 。（圖／記者黃宥寧攝）

49歲陳建志是警大69期畢業，綽號「茶桌志仔」，2018年調任北市刑警大隊偵二隊隊長，2019年卻與高姓民間人士達成不當金錢往來關係，對方身陷違反銀行法官司，對此陳建志收受賄款，向刑事局2名警官詢問案情並將細節告訴高，事後高也給陳建志約10萬元當答謝禮。因此，士林檢察官偵辦違反銀行法案件時，發現陳疑涉嫌其中，認為他涉及貪瀆問題，因此展開調查。

2019年刑事局查出，高男找國、高中同學組洗錢集團，成員都未滿30歲，高男以「御閣國際貿易有限公司」為名，還將公司設在門禁森嚴的內湖區科技大樓內，涉嫌透過中國大陸人頭帳戶替人進行「人民幣轉帳」，從2018年10月至2019年3月，洗錢金額超過6億元，一審高男被依違反銀行法判有期徒刑4年。

陳建志去年遭臉書社團《爆料公社》踢爆，時任北市北投警分局偵查隊長的他，涉及出入茶桌店（有熟齡女陪侍服務的不正當場所），爆料人甚至指稱陳建志就是「茶桌志仔」，更批他為求官位，不惜鞠躬哈腰，卻不懂刑案偵查。

士林地檢署檢察官許恭仁29日指揮台北市調查處機動工作站進行搜索，除台北市刑大經濟組長陳建志辦公室外，檢調另同步搜索陳建志住家、私人車輛等處，並約談涉案高男等5名嫌疑人及4名證人（包含2名刑事局警官）。檢方經漏夜偵訊後，諭令陳建志以50萬元交保。