石門水庫今年清淤量達標逾400萬噸　北水局：拜低水位所賜

▲北水局今天宣布，石門水庫今年擴大加速清淤作業，上半年增加抽泥是主要原因，已達成年度405萬立方公尺之目標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

經濟部北區水資源局30日指出，石門水庫今年擴大加速清淤速度，利用低水位趕辦陸挖與增加抽泥作業，再加上國軍兵協助陸挖，今年已完成419萬立方公尺清淤量，超過年度目標量405萬立方公尺，對於穩定水庫庫容量幫助甚大。

北水局副局長郭耀程表示，為延長石門水庫使用壽命，北水局採取陸挖、抽泥與排砂隧道水力排砂等進行清淤作業。各清淤方法中，以陸挖及水力排砂受水庫水位等影響大，至於抽泥船幾乎可全年作業，不會受到季節、或水位高低而影響。

▲石門水庫今年上半年透過抽泥船增加抽泥是主要原因之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

郭耀程解釋，北水局已發包兩標抽泥工程，其中位於壩前之第1艘抽泥船作業中，第2艘抽泥船即將於近日組裝完成後，可直接投入清淤行列。另外，興建中的阿姆坪防淤隧道則預定明年年中完工後，亦將配合抽泥船作業，執行複合式水庫清淤任務。

根據北水居今年5月石門水庫蓄水量資料顯示，當時庫容量最低時僅剩9.1%、約1840萬噸，水位僅剩下204公尺，為石門水庫建庫以來第2低之蓄水容量，距離歷史最低蓄水量是2002年的庫容量4.9%，蓄水量為1000萬噸。

▲石門水庫今年上半年，國軍工兵在羅浮協助陸挖是幫助清淤主要原因之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

郭耀城強調，石門水庫今年上半年因降雨量不如預期導致水位偏低，但後來透過國軍工兵在羅浮地區協助陸挖，北水局雇用抽泥船全天候作業，終於達成年度設定的405萬立方公尺之清淤目標，對維持石門水庫庫容量與穩定供水提供很大的幫助。

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