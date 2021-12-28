緩刑夢落空！北市警向毒蟲收20萬遭停職　一審判3年半

▲時任北市內湖警胡姓偵查佐，向毒蟲詐取20萬繳房貸 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警內湖分局偵查隊胡姓偵查佐，因辦案認識林姓毒犯，聲稱能幫助他不用入所觀察勒戒，藉機詐取20萬元，林男給錢後，竟被通緝送勒戒，憤而舉發。法院審理時，胡認罪並表示被停職後僅能當外送員養家，希望能獲緩刑。士林地院今宣判，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑3年6月、褫奪公權2年。

審理時，31歲胡男全認罪，並表示深感懊悔。他也坦承因千萬房貸壓力，每月得支付5萬元房貸，加上小孩甫出生、20歲妻患有疾病，全家經濟重擔落在他身上，才會在今年2月、3月間數次前往三峽區與林見面，為了取信林，謊稱「事情辦好了、給上頭5萬、請吃飯4萬」林信以為真，並向胡表示剩下的11萬把9萬還他就好，胡男也在3月12日以自己的帳戶轉了1萬5000元返還給林男，豈料林在3月24日遭逮執行勒戒，直到4月28日執行完畢出來聯繫不上胡，驚覺遭騙，憤而舉發。

胡辯護人向法官稱，胡從警9年多，在從警紀錄可知，他的嘉獎有507個、記功10幾支且近3年無申誡，是相當優秀警員，會做出錯誤，是因為在2018年買房子，房貸達1000萬元，因還款能力出問題，加上林男當場拿出20萬，他才一時失慮起貪念，事後也相當後悔，偵查時坦承犯行，況且他將錢也不是拿去花天酒地、賭博，且繳回犯罪所得，從審理、羈押必能銘記在心，不敢再犯，希望能依貪污治罪條例第8條、 刑法59條情堪憫恕給予2次減刑。

林姓男子在本月14日開庭時，也出庭向法官表示，已經與胡和解，胡也還10萬元給他，剩下將會以分期方式償還，願意給胡從輕量刑、緩刑機會，也當庭書寫撤回刑附民告訴。

今（28日）下午2時30分士林法院宣判，胡也親自到現場，法官仍依貪汙治罪條例第5條第1項第2款「利用職務機會詐取財務罪」處有期徒刑3年6月、褫奪公權2年，繳回犯罪所得13萬5000元。20日可上訴。

聽完宣判後，胡男落寞步出法院，面對記者詢問「心情還好嗎」，他皆沉默，至於是否上訴，他表示「會再跟律師討論」。

