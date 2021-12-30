黃舒駿暢銷曲大陸授權受阻　控「歌林音樂」19首歌侵權結局出爐

▲黃舒駿控告歌林音樂涉嫌侵害19首創作歌曲的著作權，檢察官調查後處分不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃舒駿在90年代唱紅《戀愛症候群》等多首膾炙人口歌曲，近年他想在大陸授權自己創作的19首歌曲遭遇困難，原來是這些歌被「歌林音樂」登記享有100%的著作財產權，黃控告歌林音樂和負責人黃慶強違反《著作權法》，但台北地檢署認為，歌林音樂並沒有竄改詞曲創作人姓名，以無犯意等理由，處分不起訴。

黃舒駿在1987年加入歌林唱片公司，隔年以《馬不停蹄的憂傷》一曲出道，奠定創作才子形象，還親自導演歌曲MV，後來歌林唱片收攤，包括黃舒駿等多名歌手唱過的歌曲移轉給「歌林音樂」公司，黃舒駿則開始為藝人製作專輯、歌唱比賽評審等工作。

不過黃舒駿在2020年10月間發現，包括《戀愛症候群》、《馬不停蹄的憂傷》、《雁渡寒潭》、《未央歌》、《她以為她很美麗》、《戀愛症候群》、《椰林大道》等19首歌曲，被歌林音樂在「社團法人亞太音樂集體管理協會(ACMA)」登記為100%的詞曲權利人，害他在大陸要授權歌曲時出現阻礙，因此控告歌林音樂涉嫌侵害著作人格權。

歌林音樂負責人黃慶強親自出庭否認侵權，解釋公司一直沿用舊歌林唱片時的做法，把歌曲的授權版稅收益50%分給黃舒駿，之所以在ACMA官網上只登記歌林音樂，是方便其他人想使用歌曲時，只需向歌林音樂詢問就好。

檢察官調查，ACMA的登記資料上，這19首歌曲的作詞、作曲者都還是登記黃舒駿的名字，歌林音樂的確也曾在2018年6月間，把之前的版稅50%(49萬1937元)會給黃舒駿，採信歌林音樂的確是為了授權方便，所以把100%的歌曲權利登記成歌林音樂。

檢察官認為，《著作權法》要保障的是創作者的人格權，既然歌林音樂並沒有侵害黃舒駿身為19首詞曲創作者的名義，也沒有竄改、醜化創作內容的情形，事發後也已經在ACMA上改為歌林音樂僅享有50%的歌曲權利，歌林音樂和黃慶強因無侵害著作權的主觀犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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