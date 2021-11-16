轉傳吳夢夢「5分鐘不射挑戰」！LINE群千人免費看　6男手滑慘了

▲6男轉傳吳夢夢A片遭起訴。（圖／翻攝自IG／吳夢夢）



記者陳豐德／新北報導

台灣AV女優吳夢夢近日才拒絕與鄧佳華合體，為了維護自己的A片著作權，他也不惜提告捍衛，日前就有法院判處被告拘役，新北檢又獲報查出何男等6人在2019年間將吳夢夢的「到粉絲家提供慰撫五分鐘不射精即可無套性行為之挑戰」等3部付費A片，上傳到LINE的各聊天室中，有上千人得以免費觀看，因此依著作權法將6男起訴，並聲請簡易判決。

判決指出，何男等6人明知吳夢夢在成人影片平台SWAG所發布的「到粉絲家提供慰撫五分鐘不射精即可無套性行為之挑戰」、「與家教老師利用家長外出時間在餐桌等處發生性行為」，以及「在粉絲家人在家時挑戰不關門性交」等A片，均須付費才能線上收看，卻未在吳夢夢授權下透過LINE，分享到LINE群組中。

據調查，他們分別分享至382人的「夢幻分享家族」、471人的「男人幫3/7」、253人的「菁英夜遊團」、456人的「男人本色」、122人的「看肉吃片」等群組，吳夢夢認為他們有涉犯重製下載影片的行為，但他們都堅決否認。

新北檢依《著作權法》的「擅自以公開傳輸方法侵害他人的著作財產權」罪嫌將6男起訴，並聲請簡易判決，此外還有4名男子也轉傳吳夢夢的影片，和解吳夢夢撤告獲不起訴。

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