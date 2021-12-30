跨年遇低溫！　台南市長黃偉哲籲民眾務必注意保暖

▲台南跨年晚會遇低溫，台南市長黃偉哲籲民眾務必注意保暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

準備好要跨年狂歡了嗎？台南市政府主辦「2022台南好Young跨年演唱會」，31日即將登場，除了超強卡司還有煙火秀表演，不少歌迷已提前到場搭帳棚守候搶佔位置，市長黃偉哲特別提醒，這兩天台南市入夜後氣溫較低，請民眾來參加演唱會務必做好保暖措施。



台南市今年跨年卡司陣容超強，不但有「迷幻歌王」林宥嘉獨家演出，還有包括金曲歌后艾怡良、「全方位天王」炎亞綸、「情歌小天王」周興哲等多達15組藝人輪番上陣，預料將吸引大批歌迷湧入會場。許多歌迷數天前就已經在入口處搭好帳篷，召集三、五好友頂著寒風守候，就為了在一開場衝進舞台前搶占最佳觀賞位置。

市長黃偉哲表示，很高興有這麼多歌迷熱情支持市府舉辦的活動，許多歌迷都是遠從中、北部趕來，相當令人感動。他也特別提醒民眾，依據中央氣象局的預報資料，這兩天入夜後台南市的氣溫最低只有15度，請民眾特別要注意保暖，避免因溫差過大引起心血管疾病。

此外，市府於31日下午1時起將於會場周邊進行交通管制，民眾可將車輛停放運河星鑽及建平三街的臨時停車場，再步行至市府。另來往台南府城東西地區可提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；南北往來則建議改行金華路、西門路及公園路，並請民眾出遊前多加注意路況或上市府網站查詢。

市府強調，中央疫情指揮中心規定會場內除補充水分外禁止飲食，本次活動會場外也因沒有設置飲食攤位，未設專屬飲食區。市府呼籲請民眾勿攜帶食物到場，如有必要，服務台可寄放飲料食物，但請民眾離場時務必前來領取，以免成為垃圾影響環境衛生。

本場活動預計由晚上6時45分暖場表演，7時正式開始演出至凌晨0時30分，當晚電視轉播頻道為TVBS歡樂台（42台）、有線電視台南第3公用頻道、TVBS Asia台，MOD平台部分則有中華電信MOD跨年專區、TVBS精采台，OTT直播部分有中華電信Hami Video、四季影音、亞太GT TV、Li TV電台廣播部分有古都電台（播出時間21時至0時30分），另外民眾也可利用網路在TVBS NEWS YouTube頻道、台臺南TODAY臉書、黃偉哲市長臉書同步收看。