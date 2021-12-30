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率團隊參訪嘉義設計展　 黃偉哲與黃敏惠相見歡期待雙方城市多交流合作

▲2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，台南市長黃偉哲30日率市府團隊前往參觀，與嘉義市長黃敏惠相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，台南市長黃偉哲30日率市府團隊前往參觀，與嘉義市長黃敏惠相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」，自12月24日至2022年1月2日於嘉義展出，台南市長黃偉哲30日率市府團隊前往參觀，與嘉義市長黃敏惠相見歡，期待雙方日後在城市治理與美學交流持續攜手合作。

▲2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，台南市長黃偉哲30日率市府團隊前往參觀，與嘉義市長黃敏惠相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，很高興來到嘉義設計展，不但成為參訪人次的「+1」，也能藉由設計展讓大家看到台灣設計展本土味與展現設計師們的心血結晶，以展現台灣設計展讓設計美學在各地生根的初衷，更可讓年輕一代的朋友藉由設計展的作品，緬懷過去他們沒有參與過的歷史，與了解他們故鄉的過去及現在，更能想像故鄉的未來，這真的是非常具有創意的設計展。

▲2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，台南市長黃偉哲30日率市府團隊前往參觀，與嘉義市長黃敏惠相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲說，未來有機會台南亦會全力來爭取舉辦台灣設計展，透過設計展的舉辦，期使年輕的設計師或具想像力的朋友能獲得正向的刺激，這個刺激不管是城市發展，或者是設計師個人的發展都有雙方非常重要的意義。

▲2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，台南市長黃偉哲30日率市府團隊前往參觀，與嘉義市長黃敏惠相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，台灣設計展曾於縣市合併前的2006至2008年在佳里蕭壠文化園區一連舉辦3屆，建立良好口碑，至今仍為人稱道，也讓蕭壠成為南台灣首屈一指的國際藝術村。

▲2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，台南市長黃偉哲30日率市府團隊前往參觀，與嘉義市長黃敏惠相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2017年，台灣設計展睽違10年再度回歸台南盛大辦理，策展主題為「幸福設計在台南」，展現「創意、創新、創客」的三創精神，運用成大舊圖書館、C-HUB以及城市裡的古蹟建築、老屋聚落、文創園區等空間規劃8大展館，共計超過1,500件參展作品、近800位設計師參與，並與16間台南院校合作，不但開創了台灣設計展的城市設計高度與策展格局，也讓遊客體驗台南的巷弄意境與生活美學，可謂是設計展現台南豐富多元的產業實力及蓬勃發展的文化生命力。

▲2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，台南市長黃偉哲30日率市府團隊前往參觀，與嘉義市長黃敏惠相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣設計展自2003年開辦，每年經濟部工業局均與地方政府合作，期使設計思維連結城市文化底蘊，以多元面向打造城市品牌，讓城市展現其獨特性，成為搭起產業、設計師、民眾及政府單位等多方面向之橋樑的美學舞台。

▲2021台灣設計展「City as Home 家意‧以城為家」於嘉義展出，台南市長黃偉哲30日率市府團隊前往參觀，與嘉義市長黃敏惠相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021台灣設計展期自12月24日至2022年1月2日於嘉義展出，策展主題「City as Home 家意‧以城為家」，集結眾多嘉義在地團隊參與展覽策劃，以「Scale of Home 一座像家的城市」、「Spirit of Home 嘉義款待精神」、「Memory of Home 屬於嘉/家的記憶」3個概念發展13個展館、23場講座/市集/工作坊、66場表演等活動。

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