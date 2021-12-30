安博盒子全面斷訊？經銷商高調公告「機房不在台灣」：正常觀看

▲警方破獲安博盒子機房，切斷6個頻道，另逮捕7名經銷商。（圖／記者邱中岳翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

東奧期間，陳建州（黑人）與范瑋琪被抓包用「安博盒子」觀看賽事，引發機上盒侵權風波。警方近期也大動作掃蕩盜版影音，更宣布28日安博盒子全面斷訊。結果當天就有網友發文質疑，表示友人家的安博盒子根本沒黑屏，而安博盒子的台灣經銷商也高調公告，「安博台灣沒有機房，所以不會有斷訊問題。」

警方連日追緝非法經銷商，以及國內竊訊機房，並在28日成功執行「聲請法院扣押域名並執行停止解析DNSRPZ）」，將安博盒子全面斷訊。據了解，電偵大隊破獲安博盒子2機房，粗估盜版營利金額逾10億新台幣，而檢方調查發現，負責人是透過註冊會員身分，竊取多家電視台的影視訊號源檔案，再提供影視內容給安博公司。

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刑事局也指出，黃博詮為台灣安博公司負責人，洪嫌及徐嫌分別為愛爾達、Litv公司影視註冊會員，3人基於非法重製及非法公開傳輸之犯意，從今年8月至9月帕奧轉播期間，利用自己註冊會員身分竊取愛爾達等多家公司之影視訊號源，並盜錄包含緯來、八大電視等74家頻道商影視訊號源檔案，非法重製後透過安博盒子公開傳輸販售營利。

不過28日斷訊消息一出，卻有鄉民在PTT上以「安博盒子全面斷訊是假新聞」為標題發文，他表示，「幸災樂禍問朋友安博盒子是不是不能看了？」結果友人馬上開機上盒，發現完全沒異狀，「還是可以看啊，看什麼頻道都可以，完全沒變。」

▲台灣經銷商高調公告。（圖／翻攝臉書）

不久後，專賣安博盒子的台灣經銷商在粉專公告，「目前安博都正常使用，沒有問題，再重申一次，『安博台灣沒有機房』，所以不會有斷訊問題」、「主要服務屬於正常使用，用戶不用擔心，我們將持續提供服務。」

到了今（30）日有鄉民紛紛回報，依舊能正常觀看安博盒子，「安博明明就還可以看，哪裡斷訊了？」「我現在就在看，哪有斷訊」、「是斷哪幾台？不是都正常嗎」、「訊號都在國外，如何斷訊」、「現在也不會為了看第四台買這個」、「安博賣這麼貴結果是盜版喔」、「現在各節目或電視台都會自己放YT，哪需要看盜版」。