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陸美食維權之亂！　逍遙鎮胡辣湯、潼關肉夾饃先後提侵權告訴

▲河南逍遙鎮胡辣湯。（圖／翻攝極目新聞）

▲河南平民美食胡辣湯。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南多地販賣胡辣湯的店主近日遭西華縣逍遙鎮胡辣湯協會提告，若想沿用「逍遙鎮」店名，需為之前的侵權賠付5000元人民幣（約2.15萬元新台幣），每年還得付1000元人民幣（約4300元新台幣）會費，官方介入後，該協會已暫停品牌維權行動。無獨有偶，陝西潼關肉夾饃也以「商標侵權」為由，對大陸各地200多間店提告，目前正由官方協商中。

▲陝西肉夾饃。（圖／CFP）

▲陝西肉夾饃。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，據天眼查資訊顯示，潼關肉夾饃協會有240條開庭公告，其中209條為原告，起訴（提告）理由主要為「侵害商標權糾紛」及「商標權權屬、侵權糾紛」，被告遍及全國，有廣東、河南、吉林、天津、山西、安徽等省份。上述公告的開庭時間均分布在2021年7至12月，此外，已結案的11項中，有8項均以潼關肉夾饃協會撤訴告終。

除陝西潼關肉夾饃外，河南近日也發生商標維權事件。包括焦作市、濮陽市、安陽市等多地的胡辣湯店，因店名含有「逍遙」或「逍遙鎮」字樣，被西華縣逍遙鎮胡辣湯協會提告。一名在焦作經營胡辣湯店的王老闆表示，該市已有四五十家胡辣湯店被告，「不少店主都選擇換掉原來店名，有的門店招牌去掉了部分筆畫，有的門店直接去掉了逍遙或逍遙鎮的名稱。」

▲河南逍遙鎮胡辣湯。（圖／翻攝極目新聞）

▲河南逍遙鎮以胡辣湯聞名。（圖／翻攝極目新聞）

據了解，逍遙鎮是河南周口市西華縣所屬鄉鎮，以胡辣湯聞名。「逍遙鎮」的名稱於2003年由當地政府作為胡辣湯品牌註冊商標，而逍遙鎮胡辣湯協會自2021年4月起，委託第三方進行品牌保護工作。

不過，該第三方機構與焦作等地店家溝通不充分等原因，引起部分店家反彈，引起外界關注，當地政府也責令逍遙鎮胡辣湯協會暫停進行相關提告工作。

對此，大陸法律網紅張新年律師指出，潼關肉夾饃協會打響商標維權戰，「假如這個協會勝了，蘭州拉麵、沙縣小吃、山西刀削麵…會不會起而效之？」

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