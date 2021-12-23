爆乳鋼琴YouTuber「頻道暫停更新」　原因曝光網心碎：世界不和平

▲小P的頻道一直收到侵權警告。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣YouTuber小P經營的鋼琴演奏頻道「Pan Piano」擁有290萬人訂閱，她時常穿著性感風格的服裝演奏，讓粉絲不只耳朵懷孕，還能大飽眼福。然而小P稍早就在IG上發文表示，因為她近日頻頻收到「侵權警告」，所以最壞的打算可能是「YouTube將終止我的頻道」。

小P稍早在IG上透露，她的頻道「Pan Piano」自15日起，頻頻收到侵權警告，申訴人是一家越南的J公司（此為代稱），而她的部分影片也被YouTube撤下。

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小P起初透過電子郵件聯繫J公司，對方回覆是系統出問題；不過18日時，她的頻道再度收到新的侵權警告，YouTube也下架她的2個影片。對此，J公司要求小P交版權費，否則將收到更多侵權警告。

▲因為已經收到3次侵權警告，所以頻道暫時無法更新。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

經調查，小P認為這是詐騙案，原因有三，分別是申訴人和影片原曲的版權人不同、J公司主張的內容和她影片用的曲目不同、她懷疑J公司郵件中的內容。因此，小P最終向YouTube提出異議，怎料還在等待YouTube審核的同時，21、22日又收到J公司、P公司（疑是另個部門）的侵權通知，YouTube也再將她的2部影片刪除。

小P透露，因為她的頻道已經收到3次以上的侵權警告了，所以目前無法發布新影片，「在最壞的情況下，YouTube將終止我的頻道」。小P先是道歉，再向支持者道謝，表示自己將繼續研究解決方案，一旦有好消息會再告訴大家。

消息曝光後，不少網友就在PTT上表示，「這版權砲根本沒邏輯吧」、「太扯了吧」、「YT日常」、「YT不意外啊」、「版權蟑螂滾」、「YT給人這樣搞」。也有網友哀號，「P寶...我的P寶」、「2021最悲哀的事」、「沒有養眼的音樂聽了」、「慟！最優質的音樂頻道」、「世界要不和平了」、「我真的非常憤怒啊」。

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