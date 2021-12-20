高調免費看東奧！安博盒子侵權高達10億　董座等11人遭移送

記者張君豪／台北報導

今年東京奧運台灣不少名人、政治人物在臉書貼文替中華隊選手加油時，讓不少眼尖網友發現收視來源都是非法侵權的安博盒子引法網友討論，刑事局電偵大隊與新北地檢署接獲合法授權影音、電視台業者提告後展開調查，鎖定販售安博盒子的台灣安博企業公司，認定該公司利用複製訊號非法重製、傳輸竊取正版影音訊號檔案販售牟利，先後發動搜索約談包含安博企業負責人黃男及同案共犯、經銷商共11人到案。

▲刑事局電偵大隊破獲安博盒子盜錄包含愛爾達、緯來等正版影音，查獲兩機房粗估盜版營利金額逾10億新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出、日前接獲遭侵權頻道業者提告後，新北地檢署企業犯罪專組姜長志檢察官指揮刑事局電信偵查大隊第一隊、保二總隊及新竹市警察局第一分局，先後在8～11月發動3波搜我，搜索包含安博企業公司在內、及代理通路販售安博盒子的多家網路科技公司。

▲刑事局電偵大隊破獲安博盒子盜錄包含愛爾達、緯來等正版影音，查獲兩機房粗估盜版營利金額逾10億新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組同步約談安博盒子負責任黃博詮及涉嫌申購正版影視商網路影音帳號後盜錄訊號的洪姓男子、徐姓男子、以及光華商場及各賣場代理商等共11人，並搜索兩盜錄機房、伺服器4台、手機7支、電腦主機2台、硬碟2個 、隨身碟2個、 書證1批等侵權證物。

刑事局指出，黃博詮為台灣安博公司負責人，洪嫌及徐嫌分別為愛爾達、Litv公司影視註冊會員，3人基於非法重製及非法公開傳輸之犯意，從今年8月至9月帕奧轉播期間，利用自己註冊會員身分竊取愛爾達等多家公司之影視訊號源，並盜錄包含緯來、八大電視等74家頻道商影視訊號源檔案，非法重製後透過安博盒子公開傳輸販售營利。

警方約談涉案11人後依違反著作權法移送新北地檢署偵辦，檢方認被告黃博詮等涉嫌違反著作權法第91條「非法重製罪」及第92條「非法公開傳輸」罪嫌重大，複訊後裁定黃嫌等人新台幣5萬元及不等金額交保候傳。

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