已婚帥消防員揪人妻摩鐵「滅火」　被逮哀求高抬貴手結果出爐

▲桃園陳姓消防員被苗姓人夫逮到，多次帶著苗妻在訓練的空檔到摩鐵發生關係。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名已婚的陳姓消防員，被苗姓男子控訴2019年間多次和苗妻上摩鐵發生關係，儘管陳男和苗妻的婚外情已被揭發，但2人仍繼續偷偷使用通訊軟體聯繫並發生關係，苗男氣得對陳男求償100萬元。一審，法官判陳男應賠償苗男40萬元，陳男不服上訴二審；高等法院審理後，駁回陳男上訴，維持原判，全案定讞。

已婚的陳姓消防員外型帥氣，曾多次上過媒體版面，不料卻被一名苗姓男子控訴，陳男多次趁著訓練空檔，帶著苗妻在新北和桃園數間摩鐵發生性行為，直到婚外情一事被揭發，2人也承諾不會再有往來，未料卻在去年7月，2人仍被苗男逮到2人私底下仍偷偷使用通訊軟體聯絡，讓苗男氣得對陳男提告求償100萬元。

一審，陳男向法官辯稱，他是2018年因為支援選務工作因而認識苗妻，期間2人確實有通過通訊軟體等聯繫，但談論內容多為分享家庭相處方式及經驗，堅稱和苗妻2人的對話並無逾越朋友之分際。

但法官審酌陳男和苗妻2人對話紀錄卻發現，苗妻曾多次親熱的喚陳男為「寶貝」，顯見2人往來已逾越一般朋友關係界線，認為陳男侵害苗男配偶權事實明確，判陳男應賠償苗男40萬元，陳男不服，上訴二審。

高等法院審酌陳男和苗男的對話卻發現，陳男多次向苗男道歉，哀求苗男「高抬貴手」，表示他了解事情輕重，也知道他影響了苗男的生活，覺得相當後悔，但他也有家庭，希望可以自私的請求苗男原諒等語，認定陳男侵權事實明確，不採信其辯詞，駁回陳男上訴，維持一審原判，全案定讞。