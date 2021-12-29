怕女兒餓「爸拎31cm巨棒加菜」　她減肥傻眼！老司機笑：親生無誤

▲爸買31公分的烤玉米，讓原PO哭笑不得。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

有種餓，就是怕前世情人餓肚子！一名女網友笑稱，目前正在實行減肥計畫，而老爸知道她最愛吃烤玉米，抵擋不住誘惑之下，原PO喊話買小支的就好。殊不知神展開，老爸硬是買了一支31公分的巨無霸烤玉米要給原PO爽嗑一番，文章曝光後，老司機爆笑歪喊「果然最了解女兒的還是爸爸！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》分享爆笑趣事，某天下午老爸打來詢問要不要吃烤玉米，身為烤玉米控的原PO掙扎一番，礙於正在減肥只好忍痛拒絕，結果老爸準備要掛電話之際，原PO反悔了，接著嘴饞喊話「爸～還是幫我買一支軟米的小辣好了。」

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原PO補充解釋，平時光顧的烤玉米店，最小支大概10公分，光是她一人就可吃兩至三支。結果老爸返家後，卻拎著一袋「巨無霸玉米」，當下原PO看呆並拿尺一量，發現長度足足有31公分，與原PO小腿一樣長了。

▲巨無霸烤玉米，跟原PO小腿一樣長。（圖／翻攝爆廢公社二館）

超展開的故事曝光後，引發3千名網友紛紛歪樓狂呼，「這就是爸爸說不出口的愛」、「爸爸真懂你」、「有顆粒感的，不錯」、「非洲黑人品種嗎」、「可以告訴我哪裡買的嗎？也太長」、「30cm的哭了」、「一定要多1公分嗎」、「31公分...好吃自用兩相宜」、「還是爸爸了解小情人」、「親生的無誤」、「另一種餓～爸爸怕前世情人餓」。

歪樓一片中，有吃貨大讚，「這種專業古早味烤玉米好難買到啊！減肥路上最大絆腳石就是『烤玉米』，每次老公要出發採買總問我有沒有要吃什麼？我一定搖頭，回來出現他，我又揚起嘴角開心，收下它」、「好久沒有看到這種真正傳統的土玉米」、「燒番麥就是讚，但現在一支都超貴」。

▼網友刷一排讚。（圖／翻攝爆廢公社二館）

