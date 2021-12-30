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劉櫂豪第7屆愛台東夢想資助計畫成果發表圓滿完成

▲劉櫂豪第7屆愛台東夢想資助計畫成果發表圓滿完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪第7屆愛台東夢想資助計畫成果發表圓滿完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立法委員劉櫂豪盼台東青年勇於實踐夢想，持續為台東注入前進動力，舉辦「愛台東夢想資助計畫」從2015年至今已邁入第7屆，而今年的6組青年夢想家們也在12月26日順利完成成果發表會。劉櫂豪強調，愛台東夢想資助計畫的精神在於夢想的天馬行空想像力與與付諸實踐的行動力，明年也會持續舉辦下去，期盼夢想的力量持續在台東茁壯，讓愈來愈多的台東人可以在這裡實現夢想。

由立法委員劉櫂豪舉辦的「愛台東夢想資助計畫」今年已經是第7屆，今年的得獎者們分別為【卡德斯工作室《好東東–台東觀光旅遊桌上遊戲》】、【賴學貫《怪房客電影短片計畫》】、【馬佳文《Zumba-舞動荒野的美》】、【林芸竹《WaWader 原住民族親子圖畫書探索基地》】、【吳欣培《城市閱讀》】、【沈杰修《胡適130周年冥誕之走讀鐵花村》】，懷抱著不同夢想的6組得獎者用不同的方式展現自己的成果發表，把幾個月來執行計畫的過程濃縮成精華的10分鐘來進行發表。

馬佳文以Zumba暖身開場，馬佳文說計畫結束了荒野部落的婦女還是熱情的央求他繼續帶大家跳Zumba，讓夢想的力量持續下去。林芸竹特地把她蒐集的繪本帶到現場，讓成果發表的現場就像芸竹營造的圖畫書探索基地一樣，彼此分享交流。沈杰修提到自己籌備與實踐夢想計畫的過程中，看的書讀的資料比大學時寫報告還要多，爬梳了許多台東的文史資料讓他更了解以鐵花村鯉魚山為軸心的台東歷史。吳欣培在咖啡廳舉辦讀書會，邀請詩人吳俞萱一起分享文字與旅行的意義。卡德斯工作室開發出來的桌遊，把牌卡藏在現場座位底下，大家分工合作分享金幣一起玩桌遊。最後賴學貫的驚悚電影怪房客，女主角「女兒不懂茶」林廷瑀與劇組人員也都一起到場收看首映。

第七屆「愛台東夢想資助計畫」成果發表會在立法委員劉櫂豪的主持下順利結束，劉櫂豪提到自己國中畢業那年，毫無規劃的與同學坐火車上台北夜宿朋友家，一起看當年世界盃足球賽義大利隊羅西的帽子戲法，至今難以忘懷，也鼓勵大家持續保有初心，勇於實現夢想。今年的發表會跟前6屆不同的是今年特別邀請了歷屆擔任「愛台東夢想資助計畫」的評審委員們以及得獎者們一同參加，除了一起欣賞各組的成果發表，也在會後一同交流意見交換想法，讓大家在夢想這條道路上互相扶持、陪伴。

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