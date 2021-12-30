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歲末年終天氣冷颼颼　義消獲贈保暖外套有效抗寒

▲林思宏X5醫師慈善基金會，贈義消保暖外套有效抗寒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林思宏X5醫師慈善基金會，贈義消保暖外套有效抗寒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年電視劇「火神的眼淚」劇情描述消防職人的辛酸甘苦，讓民眾更加了解打火兄弟出勤過程充滿的危險性。隨著歲末氣溫持續下降台北市產科醫師特地前來寒冬送暖，購買防寒外套送給義消希望出門在外不會再「凍未條」。

來自台北的「林思宏X5醫師慈善基金會」捐贈，台東縣關山義消分隊每位義消1件高級的防寒保暖外套；「林思宏X5醫師慈善基金會」表示，感謝來自各行各業民眾所組成的義消熱心地方消防工作，繼年中添購包括個人生命呼叫器、放火頭巾、廣角型呼吸面具充實救災裝備外，在歲末年終再花費新台幣17萬元採購一批禦寒的保暖外套，讓打火兄弟直呼是最棒的「新年禮物」。

產科醫師林思宏說，基金會雖然服務對象大多是以孕產婦、胎兒和幼童為主，但體認到消防工作的艱辛和危險性往往不足為外人道。林思宏指出，很高興有機會能夠代表基金會盡份心意，期盼不只充實硬體的火場搶救裝備來保護救援時的行動安全，更希望用另種方式對義消打火兄弟表達社會對其無私付出的肯定。

受贈的台東縣關山義消分隊開心迎接這份「新年禮物」，分隊長周福安表示，義消打火兄弟始終堅持守護地方的安全，有勤務通知就立即放下手邊工作前往，幾乎是24小時全年無休。林思宏的「醫者父母心」大愛精神令人感動，接連捐贈關山消防分隊救災裝備來提升執行勤務的安全，此次獲贈防寒外套更讓義消在冷風颼颼中感受來自社會的暖意。

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