謝長廷又缺席！陳以信憂「偷偷摸摸回日本」　突襲開放核食進口　

▲國民黨立委陳以信受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

4大公投結果本月出爐後，開放「核食」進口議題再度浮上檯面，立法院外交及國防委員會今（30日）再度邀請駐日代表謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，不過，謝長廷再度請假未出席，引發召委、國民黨立委陳以信不滿批評，接受備詢是謝長廷的職責，但他卻屢次找藉口迴避監督，未來是不是會偷偷摸摸回到日本，突襲宣布開放「福食」進口？

外交及國防委員會上周邀請謝長廷和外交部長吳釗燮就「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」進行專案報告，外交部後發函表示，吳釗燮應邀列席，但謝長廷已有既定行程，不克列席；陳以信本周再度排定議程，邀請謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，不過，謝又第二度請假。

陳以信今天上午會前受訪時表示，謝長廷身為駐外代表，在台灣時到立法院接受備詢是屬於他的職責，但外交及國防委員會多次邀請謝與會，謝卻多次找藉口不肯來、不願來、不能來，迴避面對國會監督，而現在政府正在規劃福島5縣市食品進口，「是不是他（謝長廷）偷偷摸摸回到日本之後，很快的就要來宣布對日本福島5縣市食品進口突然開放？」

陳以信說，蔡政府去年8月28日也是用突襲的方式宣布開放美國萊豬進口，未來是否將循同樣方式，再來突襲開放日本「福食」進口？如果今天下午謝長廷仍然拒不出席，將會予以譴責。

此外，外交部在「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」書面報告表示，關於日本食品議題，政府的一貫立場是「食安優先」，為國人健康把關是第一要務；有關日本福島等五縣食品進口管制問題，外交部尊重並配合食安主管機關的專業判斷，依據國際規範與科學數據，並参考其他國家的作法審慎妥處，未來外交部將持續積極協助建構台日雙邊對話平台。

▼駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）