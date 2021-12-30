蔡正元稱2022北市選戰藍營一定贏　「黃珊珊若掛親民黨籍威脅不大」

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

2022縣市首長大選將至，各派人馬積極備戰，其中，台北市長柯文哲任期八年已滿，讓北市成為兵家必爭之地，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，前立委蔡正元表示，綠營只有衛福部長陳時中能造成威脅、而黃珊珊若用親民黨名義來選，對蔣萬安不會造成太大威脅。

北市2022選情也逐漸明朗，屆時可能形成藍綠白「三腳督」的情況，卻傳出有力競爭者之一的黃珊珊，因仍是親民黨籍，引起民眾黨黨內反彈，黃珊珊昨（29日）回應，自己每天都在工作，政黨的問題從來沒有在考慮內。親民黨發言人張碩文則表示，希望兩黨合作，共推黃珊珊選台北市長。

對此，蔡正元表示，黃珊珊若以民眾黨的身分來選，對蔣萬安會是龐大威脅；但若是用親民黨的名義來選，則不會太好。

綠營部分則有多位人選被點名，包含陳時中、前文化部長鄭麗君、前副總統陳建仁、知名主持人謝震武、前台中市長林佳龍等。蔡正元也分析，綠營不斷點名，說這個人要選、那個人可以選，這並不代表他們強力人選多，而是找不到可以保證當選的人，「目前對蔣萬安有威脅的只有陳時中。」

蔡正元也分析各人選優劣，對於日前傳出副總統陳建仁可能是黑馬之一，蔡正元表示，2022年選舉未開戰，陳建仁就已經輸了；因為陳可能成為「高端市長候選人」，高端疫苗對陳建仁可說是一輩子遺憾的事。

對於前台中市長林佳龍傳出可能轉戰北市，蔡正元認為，林佳龍若選台北市長，等於民進黨宣布要放棄台北市；林佳龍去挑戰新北市長侯友宜，會比較實際，輸了也光榮，而且也不會輸太多，「但林佳龍若輸給蔣萬安，是輸給後輩，在政治行情上可能會很慘。」

至於前文化部長鄭麗君，蔡正元指出，但是台北認識鄭的人不多，不太可能有機會。謝震武則是一個庶人，在台北市有相當知名度，「但他的屬性，能不能經得起選戰的考驗，我持高度懷疑的態度。」

對於2022台北市長一戰，蔡正元強調，國民黨人選已經就戰鬥位置，一定當選。