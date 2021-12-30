辛普森家庭2021神預言爆發　「6件事」早就演過！賀錦麗穿搭全命中

▲《辛普森家庭》2016年曾預言過川普上台，而今年又有許多「預言」成真。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

美國卡通情境喜劇《家庭》（The Simpsons）早在2000年播出的一集中，就已經出現川普成為美國總統的劇情，而川普果真在2016年當選，掀起一陣「辛普森預言說」。年關將至，回顧2021年《辛普森家庭》竟然又提前「猜中」現實世界中發生的事，《每日郵報》也整理出6個引起網友熱議的神奇巧合。

一、拜登接替川普成為美國總統

今年1月20日，79歲的拜登接替川普，正式成為第46屆美國總統。《每日郵報》報導，雖然卡通裡沒有直接演出這個場景，但在2000年預測川普當上總統的單集中，川普的繼任者是莉莎•辛普森，她在白宮橢圓形辦公室開會時說「我們從川普總統那裡繼承了相當大的預算緊縮。」國務卿對莉莎說，「我們破產了。」與現實情況不謀而合，川普任內美國債務暴增7兆美元，留給拜登一大經濟難題。

▲莉莎在劇情中接替川普上任後表示，美國政府債務累累。（圖／翻攝自推特）

二、賀錦麗就職典禮Outfit完美命中

現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在就職典禮上身穿一襲由非裔設計師羅傑斯（Christopher John Rogers）與哈德森（Sergio Hudson）操刀設計的亮紫色套裝，並搭配了由波多黎各設計師羅薩多（Wilfredo Rosado）為她訂製的珍珠耳環與項鍊。沒想到，盛裝出席的賀錦麗竟然和21年前莉莎在劇中接替川普成為總統時的穿搭如出一轍，驚人的相似度引發全球熱議。

▲卡通裡的莉莎完美命中賀錦麗的穿搭。（圖／翻攝自推特）

三、湯姆漢克斯主持就職大典

由於疫情與國會騷亂，拜登的就職典禮較為低調、規模減縮，而電視同步轉播的90分鐘的特別節目，並找來奧斯卡影帝湯姆漢克斯擔任主持人。而2007年湯姆漢克斯的角色就曾在《辛普森家庭》電影版劇情中登場，並講出對白，「你好我是湯姆漢克斯，美國政府已失去了公信力，所以來借用一下我的信譽。」

▲《辛普森家庭》曾「預言」美國政府找湯姆漢克斯來拉抬形象。（圖／翻攝自推特）

四、美國國會騷亂

拜登上任前，部分激進的川普支持者不滿選舉結果而闖入國會大廈，甚至造成5人死亡、100多人受傷。巧合的是，《辛普森家庭》2020年11月播出的一集「驚悚三部曲」（Treehouse of Horror XXXI）中，荷馬•辛普森因為睡覺錯過選舉，醒來之後發現街道上徹底陷入混亂，就職日時荷馬還穿著自製防彈衣坐在自家屋頂上，「春田市」（Springfield，台灣譯為內糊）變成一片火海。

▲▼荷馬在《辛普森家庭》卡通中遇到大選時發生動亂，且火災日期正好是拜登就職的2021年1月20日。（圖／翻攝自推特）

五、億萬富豪登上太空

71歲的英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）乘坐自家維珍銀河公司（Virgin Galactic）的火箭抵達太空邊緣，成為了全球第一個登上宇宙之旅的億萬富豪。相似的場景曾出現在《辛普森家庭》2014年第25季15集「藝術之戰」（The War of Art）中，卡通裡一名形象與布蘭森相似的藝術品大亨漂浮在太空船內。而布蘭森素來也有蒐集藝術品、骨董的興趣。

▲布蘭森上太空的樣子與卡通裡的角色和場景極為相似。（圖／翻攝自推特）

六、Omicron變異株全球崛起

《辛普森家庭》1993年一集「囚徒美枝」（Marge in Chains）卡通中預言了未來的全球流感傳播。而一名推特網友發文指出，辛普森創作者格朗寧（Matt Groening）的另一個動畫作品《飛出個未來》（Futurama）中就曾出現以Omicron命名的外星異種「Omicronians」，它們宣稱自己住在地球一千光年之外的「Omicron Persei 8」星球，種種巧合讓許多網友大讚，格朗寧創作的作品有如神奇的未來預言。

▼製作《辛普森家庭》的動畫師格朗寧在另一部於1999至2003年播出的卡通作品中提到Omicron。（圖／翻攝自推特）

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