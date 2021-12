AI助理Alexa挑戰10歲女童「用硬幣碰通電插頭」　亞馬遜急修正錯誤

▲亞馬遜Alexa叫10歲女童拿硬幣觸碰通電插頭。(組圖/翻攝自亞馬遜官網、取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

亞馬遜智慧型(AI)語音助理Alexa最近鬧出了一起可怕的出包事件,有網友在推特上指出,Alexa居然建議她年僅10歲的女兒嘗試危險的「硬幣挑戰」(Penny Challenge),要女兒用硬幣觸碰插入插座但露出一半的插頭,讓她大為吃驚。亞馬遜隨後緊急對Alexa進行系統更新,並承諾Alexa以後不會再提出類似建議。

綜合CNN與BBC報導,美國網友莉芙黛兒(Kristin Livdahl)在推特還原事發過程時指出,由於當天天氣不是很好,於是她和10歲的女兒只能留在家中,一起跟著YouTube的體育影片做點體能訓練,不過由於女兒想嘗試更多挑戰,於是女兒詢問Alexa,「我有什麼挑戰可以嘗試的嗎?」,但Alexa的提議卻讓人震驚。

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8