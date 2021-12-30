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AI助理Alexa挑戰10歲女童「用硬幣碰通電插頭」　亞馬遜急修正錯誤

▲▼亞馬遜Alexa叫10歲女童拿硬幣觸碰通電插頭。（組圖／翻攝自亞馬遜官網、取自免費圖庫Pixabay）

▲亞馬遜Alexa叫10歲女童拿硬幣觸碰通電插頭。（組圖／翻攝自亞馬遜官網、取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

亞馬遜智慧型（AI）語音助理Alexa最近鬧出了一起可怕的出包事件，有網友在推特上指出，Alexa居然建議她年僅10歲的女兒嘗試危險的「硬幣挑戰」（Penny Challenge），要女兒用硬幣觸碰插入插座但露出一半的插頭，讓她大為吃驚。亞馬遜隨後緊急對Alexa進行系統更新，並承諾Alexa以後不會再提出類似建議。

綜合CNN與BBC報導，美國網友莉芙黛兒（Kristin Livdahl）在推特還原事發過程時指出，由於當天天氣不是很好，於是她和10歲的女兒只能留在家中，一起跟著YouTube的體育影片做點體能訓練，不過由於女兒想嘗試更多挑戰，於是女兒詢問Alexa，「我有什麼挑戰可以嘗試的嗎？」，但Alexa的提議卻讓人震驚。

原來就在小女孩提問後，Alexa竟建議她進行大約在一年前開始在TikTok瘋傳的危險活動「硬幣挑戰」。Alexa還解釋，「把手機的充電器插入牆上插座一半，然後拿一枚硬幣去觸碰露在外面一半的插頭。」這名小女孩的媽媽聽到後，嚇得當場制止Alexa，並大聲喊道，「不，Alexa，不要！」

莉芙黛兒表示，雖然她知道女兒「不會傻到真的去做那樣的事」，但她當下真的嚇壞了。亞馬遜表示，該公司在得知此事後，已立即對Alexa的系統進行更新並修正錯誤，以防止Alexa以後再提出類似的建議，「Alexa將為客戶提供更準確、符合用戶需求和有用的訊息」。

消防當局指出，金屬會傳導電力，將金屬插入或接觸到通電的插頭會導致觸電，並可能造成火災或其他意外發生，「觸電會讓你失去手指、手掌，甚至是整隻手臂，它所帶來的傷害是非常嚴重的」，因此民眾千萬不可學習網路影片，從事類似的危險挑戰。

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