美法德英4國聲援立陶宛　外交部：台灣站在歷史正確的一方

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛近期因強化與台灣關係遭中國大陸制裁，美國國務卿布林肯今（30日）與法國、德國與英國外長通話，強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將於立國站在一起，反對北京行徑。對此，外交部發言人歐江安今天在外交部例會回應表示，台立關係「站在歷史正確的一方」，民主終將勝利，將會與全球民主夥伴共同應對中方複合式威脅。

歐江安表示，面對中國持續以政治及經濟脅迫等複合式威脅，升高對立陶宛攻擊行動的卑劣行徑，美國、法國、德國及英國四國外長於12月29日舉行電話會議。根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的通話摘要，美法英德4國外長強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，4國將與立陶宛站在一起，反對北京壓迫行徑。

歐江安指出，外交部高度讚揚前述4國外長針對中國對立國不斷升高的威脅，發揮道德勇氣，並為維護民主價值，共同聲援立陶宛；外交部更呼籲全球民主夥伴一起支持立陶宛，共同應對在中國不斷強加於立陶宛的外交及經濟複合式威脅。

歐江安補充，台灣除於本年10 月派經貿訪問團訪立，簽訂6項合作備忘錄外，也協助立陶宛來台參加2021年台北國際食品展，獲得台灣消費者廣大回響，凸顯台立經貿的龐大潛力。台灣將續與國際民主夥伴將全力協助立陶宛的商品轉移市場，拓展關鍵產業的經貿投資連結，並加強供應鏈安全方面的合作，增進民主同盟共同抵禦威權主義的韌性。我方堅信台灣、立陶宛與所有支持兩國關係的力量，是站在歴史正確的一方，民主終將勝利。