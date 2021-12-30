　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美法德英4國聲援立陶宛　外交部：台灣站在歷史正確的一方

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛近期因強化與台灣關係遭中國大陸制裁，美國國務卿布林肯今（30日）與法國、德國與英國外長通話，強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將於立國站在一起，反對北京行徑。對此，外交部發言人歐江安今天在外交部例會回應表示，台立關係「站在歷史正確的一方」，民主終將勝利，將會與全球民主夥伴共同應對中方複合式威脅。

歐江安表示，面對中國持續以政治及經濟脅迫等複合式威脅，升高對立陶宛攻擊行動的卑劣行徑，美國、法國、德國及英國四國外長於12月29日舉行電話會議。根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的通話摘要，美法英德4國外長強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，4國將與立陶宛站在一起，反對北京壓迫行徑。

歐江安指出，外交部高度讚揚前述4國外長針對中國對立國不斷升高的威脅，發揮道德勇氣，並為維護民主價值，共同聲援立陶宛；外交部更呼籲全球民主夥伴一起支持立陶宛，共同應對在中國不斷強加於立陶宛的外交及經濟複合式威脅。

歐江安補充，台灣除於本年10 月派經貿訪問團訪立，簽訂6項合作備忘錄外，也協助立陶宛來台參加2021年台北國際食品展，獲得台灣消費者廣大回響，凸顯台立經貿的龐大潛力。台灣將續與國際民主夥伴將全力協助立陶宛的商品轉移市場，拓展關鍵產業的經貿投資連結，並加強供應鏈安全方面的合作，增進民主同盟共同抵禦威權主義的韌性。我方堅信台灣、立陶宛與所有支持兩國關係的力量，是站在歴史正確的一方，民主終將勝利。

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
高中生召妓「壞到一半」沒射要退款　反遭4人抓鳥痛扁
警衛爸死前「最後通話曝光」　緊急打給小女兒求救
板橋騎士捲聯結車輪下再遭輾過　臟器外露慘死
雞排妹才剛驗屋就出售！　一買一賣「價差賺500萬」
士林2富商「天母豪宅」灌醉正妹3P　她崩潰：我要回家
長榮豪灑年終40個月　高層曝「幕後原因」
2021最後機會！iPhone13今開獎　限時下注抽「一年份
快訊／議員涉走私毒品！　遭羈押禁見
LIVE／長榮海運年終40月夫妻爽領500萬　逆女靠爸留學返

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連投200多封履歷全被拒　她苦嘆「念到碩士是最大的錯誤」

糗！金正恩建設是「豆腐渣工程」　強風一來屋頂直接被吹翻

美國Omicron仍在激增！佛奇估1月底才是高峰　醫：急診室快被拖垮

辣媽抽脂瘦身「腎肝臟多重器官穿孔」　被診所遺棄4小時爆血命危

2022又是危險一年！台海衝突升溫、新冠疫情再起　各國危機一次看

美法德英4國聲援立陶宛　外交部：台灣站在歷史正確的一方

胖到144公斤被笑「肥女」！她1年鏟肉50公斤　竟變成大正妹

朴槿惠0時喜迎特赦！預計「住院治療」至明年2月　剩餘罰金攏免繳

北韓士兵瘋搶大便！人屎真的變黃金　奇葩任務曝：每天上繳10kg

派對自拍「陽台突然崩塌」　女老師6公尺高重摔墜地下半身癱瘓！

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

連投200多封履歷全被拒　她苦嘆「念到碩士是最大的錯誤」

糗！金正恩建設是「豆腐渣工程」　強風一來屋頂直接被吹翻

美國Omicron仍在激增！佛奇估1月底才是高峰　醫：急診室快被拖垮

辣媽抽脂瘦身「腎肝臟多重器官穿孔」　被診所遺棄4小時爆血命危

2022又是危險一年！台海衝突升溫、新冠疫情再起　各國危機一次看

美法德英4國聲援立陶宛　外交部：台灣站在歷史正確的一方

胖到144公斤被笑「肥女」！她1年鏟肉50公斤　竟變成大正妹

朴槿惠0時喜迎特赦！預計「住院治療」至明年2月　剩餘罰金攏免繳

北韓士兵瘋搶大便！人屎真的變黃金　奇葩任務曝：每天上繳10kg

派對自拍「陽台突然崩塌」　女老師6公尺高重摔墜地下半身癱瘓！

洩底標價、幫安插職位「收賄390萬」！頭城鎮長曹乾舜判決出爐

巴鈺公開產後「腰束奶澎」關鍵　性感指數爆表　勾老公大白天激戰

連投200多封履歷全被拒　她苦嘆「念到碩士是最大的錯誤」

人妻為方便偷情買房　外遇搞上渣男還被PO性愛影片

5件不合格！生鮮蔬果農藥殘留　City’Super復興SOGO、愛買忠孝店上榜

軒社老子弟笑看春夏秋冬　林口臺地百年歲月變遷風華

「嘉玲」又來了！校園連5天無新增個案　總數維持938例

台股「封關日」開盤上漲、盤中翻黑　分析師：獲利了結賣壓出籠

總統府元旦開放參觀　邀請民眾清晨5點一起升旗

漲4萬、售價自320萬起！BMW iX電動休旅接單逾600張　7成買這車型

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

國際熱門新聞

情侶忘情野戰！　路人旁觀仍「吞吐騎乘」

酒駕害癱瘓！　21歲正妹網紅死前揭男友母子惡行

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

馬斯克賣281億元股票！　「超低價買進」持股反暴增

他海邊玩一半　低頭驚見整根露出崩潰

法新社：過去7天全球確診創新高 日增93萬例

擺脫對Omicron憂慮　美股道瓊創新高收36488點

泰國出現Omicron超級傳播者 COVID-19確診恐激增

約旦議會打架變肉搏場　澳媒體人提及台灣

打高端終於可以入境美國？他獲聘遊說拜登

144公斤肥龍女　1年內瘦身50公斤竟成正妹

印尼規模7.2地震　西南群島猛搖

女力抗俄！烏克蘭擴大戰時徵兵範圍

WHO：Omicron和Delta威脅　恐釀疫情海嘯

更多熱門

相關新聞

2021王道永續指標揭曉！台灣「退步5名淪倒數」

2021王道永續指標揭曉！台灣「退步5名淪倒數」

由中華文化永續發展基金會執行研究的王道永續指標（Wang Dao Sustainability Index，以下簡稱WDSI）今年發布2021年最新排名，前5名分別為丹麥、瑞典、挪威、瑞士與芬蘭，與2018年、2020年排名雷同。其中，台灣在包容發展領域不佳退步5名，變成已開發經濟體的最後一名；反觀越南名次大幅成長，退步最多的則是古巴與巴拿馬。

福斯T-Cross新年式最高漲5萬元

福斯T-Cross新年式最高漲5萬元

特斯拉年度銷量可望上看5,500台

特斯拉年度銷量可望上看5,500台

美法德英外長通話　挺立陶宛抗中

美法德英外長通話　挺立陶宛抗中

「疫情通膨主因」與美台通膨現象

「疫情通膨主因」與美台通膨現象

關鍵字：

外交部台灣立陶宛

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面