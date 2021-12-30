2022年元旦曙光地圖曝！掌握全台日出時刻　10大跨年活動1圖看懂

▲三仙台曙光。（圖／翻攝東管處網站）



記者崔子柔／綜合報導

中央氣象局預測，元旦第一道曙光將位在離島台東蘭嶼，本島則是在屏東恆春龍坑生態保護區，臺北天文館更特別製作「2022年元旦曙光及日出地圖」，能精確算出全台各地的曙光與日出時間。

進入「2022年元旦曙光及日出地圖」網站後，只要點選左側地圖上的位置，或輸入關鍵字搜尋，就能得出精確的日出、日沒時間，而一般所指最早曙光為表中「民用曙光」出現的時刻。

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▲曙光地圖。（圖／臺北市立天文科學教育館）



交通部觀光局整理出10大跨年活動及迎曙光活動資訊，北部民眾可到宜蘭頭城鎮外澳沙灘，欣賞龜山朝日，預計第一道光芒在6時37分出現。

東部民眾則可至台東三仙台遊憩區，現場將有特色攤位市集，活動自凌晨3時開始，預計可在6時34分看見曙光。

▲跨年、迎曙光活動。（圖／觀光局）



中、南部民眾可選擇到阿里山1314觀景台，預計可在6時40分迎來曙光，另在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台上，同時有舉辦「日出印象音樂會」，活動自5時30分開始，以山脈、雲海為背景，欣賞在地原住民歌舞表演。

離島民眾則可前往馬祖西莒島上參加升旗典禮，預計在6時48分可見曙光。另外想待在家的民眾，也可透過即時影像「線上迎曙光」，有東部海岸、阿里山風景區等不同景色可欣賞。

▼線上迎曙光。（圖／觀光局）

