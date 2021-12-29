「福爾摩沙俱樂部」呼籲歐盟挺立陶宛　趙立堅：違背一中注定失敗

▲中國外交部發言人趙立堅表示，立陶宛公然違背一個中國原則，注定失敗。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

由歐洲各國友台議員組成的歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club），日前呼籲歐盟應該力挺遭到中國經濟制裁的立陶宛，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，被問到相關問題時，回應表示，違背一中注定失敗。

趙立堅回答表示，立陶宛涉台問題的是非曲直是清楚的，立陶宛公然違背一個中國原則，站在國際關係基本準則和國際社會普遍共識的對立面，注定遭到失敗。

趙立堅強調，立陶宛唯有改正錯誤，回歸到堅持一個中國原則的正確軌道，才能走出當前的困局。

趙立堅還說，「福爾摩沙」本身就帶有強烈殖民色彩，這個俱樂部以所謂「福爾摩沙」命名，其成色可想而知，該俱樂部惡意炒作的錯誤言論不值一駁。

▲歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」的初始創立成員，英法德與歐洲議會的友台議員。（圖／翻攝自推特@sirgrahamwatson）



歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」成立於2019年，最初由歐洲議會加上德國、法國及英國國會等4大友台小組串連成立，成立主旨為歐洲與台灣都具有自由、民主、法治等相同的價值觀，讚賞和支持台灣為促進人權的不懈努力。

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