歐盟外長回顧2021　「點名中國」脅迫立陶宛傷害歐中關係

文/中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電

歐洲聯盟外長波瑞爾今天表示,回顧2021年中國人權狀況惡化、制裁歐洲議會議員以及對立陶宛的脅迫都對歐中造成負面影響,展望2022年歐盟必須致力捍衛歐洲的利益和價值觀。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)今天發表文章,回顧2021年包括地緣政治加劇變化,強權政治不斷挑戰歐盟及其價值觀,強調歐盟2022年必須要以更強烈決心作出回應。

他回顧今年的重要事件,除應對COVID-19(2019冠狀病毒疾病)大流行之外,還包括白俄羅斯、烏克蘭、阿富汗、衣索比亞和委內瑞拉等國際議題。

In 2021 we saw setbacks and challenges, but also positive developments.



We must continue to build a global EU role and respond with all determination we can muster to ongoing crises.



Read my blog post on 2021 in review: https://t.co/hMVrupQoPy pic.twitter.com/D0uaHjZtCP