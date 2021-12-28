日月潭跨年晚會　水社、伊達邵2碼頭煙火迎2022

▲日管處31日將舉辦「2022潭情說愛你」跨年晚會（下同）。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）



記者高堂堯／南投報導

隨著新冠疫情逐漸受到控制，國人生活也逐漸恢復正常，日月潭國家風景區管理處31日將在水社碼頭的舉辦2021-2022跨年晚會，陪伴遊客一起在日月潭「雙星聚落」水社-伊達邵以精彩歌舞、長達5分鐘的煙火做幸福連線、倒數計時，希望傳遞給國人溫暖與祝福，勇敢地邁向嶄新且充滿挑戰的一年。

日管處指出，當天跨年晚會將由網紅歌手們輪番登場，帶來婉約動人的歌曲和熱力四射的舞蹈；水社碼頭旁也設有文創小市集、聖誕歡樂的燈光秀，待元旦凌晨12時前一起倒數，共同許下新年的新願望。

日管處長簡慶發表示，非常歡迎國人一起參加水社碼頭跨年活動，並呼籲遊客仍須落實中央流行疫情指揮中心防疫措施，配合現場實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩，而除了補充水份外，全程禁止飲食。

當天活動會場為水社碼頭廣場，表演時間自晚上8點開始，煙火施放地點為水社、伊達邵碼頭前水域，同步於跨年倒數（晚上12時）後施放5分鐘煙火；民眾可於水社碼頭旁的中興停車場停車。

交通管制措施方面，自110年12月31日19時起至24時止，除當地住民、住宿旅客及工作人員或緊急救難車輛外，其餘車輛禁止進入；中興路沿線兩側也禁止停車，行人徒步區攔截點為大淶閣飯店前、中興路和中山路入口；中明村至九龍口四線道則開放路邊停車，向山遊客中心至水社壩四線道也開放路邊停車。