元旦連假花東訂房已達9成　蘇花雙向交通車流恐達8萬輛次

▲公路總局預估，元旦連假，蘇花公路雙向交通流量將達8萬輌次。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

記者王兆麟 ／花蓮報導

元旦連續假期即將到來，據統計目前花東地區訂房率已逾9成，預估蘇花路廊將湧現大量車潮。公路總局表示，連假前1日12/30及首日12/31以南下旅遊車流為主，最大車潮將出現於連假首日，全日交通量約平均每日16000輛次，假期後段則以北返車流為主，1日1/2則將出現北上車流高峰，全日交通量為平均每日15000輛次。

公路總局第四區養護工程處也預估，元旦連續假期，蘇花公路雙向交通流量將達8萬輌次，為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段。

公路總局呼籲欲，往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘。

最後提醒用路人參加跨年或迎曙光等活動切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另出遊時亦請做好防疫措施；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用本局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，請多加下載利用。

