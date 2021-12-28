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用公務電腦查妻子戶籍與婚姻狀況　2年57次！桃園警務正下場曝

▲桃園市警局楊姓警務正從2018年智2020年4月間，多次利用公務電腦與密碼登入警政系統，2年內查詢妻子戶籍與婚姻狀況多達57次。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局楊姓警務正從2018年智2020年4月間，多次利用公務電腦與密碼登入警政系統，2年內查詢妻子戶籍與婚姻狀況多達57次。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市警局楊姓警官在任職市警局防治科警務正期間，涉嫌以公務電腦與密碼登入警政系統，卻以家戶查訪、家戶訪查、勤區訪查等與本身職務無關名目，從2018年4月至2020年4月間，2年內多達57次上網探知妻子婚姻與戶籍等資料，胡姓妻子驚覺後向市警局檢舉，2人並於今年年初離婚；桃園地檢署檢察官偵結依公務員登載不實罪嫌將楊男提起公訴。

檢警調查，49歲的楊姓男子（2線3星）於2018年4月23日至2020月4月13日間，利用擔任市警局防治科警務正期間，對胡姓妻子動態頗為好奇，為探知妻子婚姻與戶籍狀態，在2年任職警務正期間多次登入警政署警政知識聯網中之勤區查詢系統與刑案資訊系統，僅為查詢妻子戶籍與婚姻狀況等資料，致使其點選資料之電磁紀錄留存在警政署知識聯網電腦主機之記憶體中，足以損害警政署對於系統之正確性及損及對胡女個人資料保護之利益。

胡女驚覺被老公擅用公務電腦探查多達57次之多，憤而向桃園市刑警大隊檢舉後讓本案曝光，市警局刑大也未護短，偵訊後將楊姓警務正依偽造文書罪嫌移送桃園檢方偵辦。

檢警調查發現，楊男在執勤時利用公務電腦連接系統，並以公務帳號、密碼登入，填寫查詢用途欄位時則謊稱為「家戶訪查」或「執行戶口相關業務」、「警勤區訪查」甚至「未填載」等方式；但楊則辯稱是登入時被系統自動帶入。

檢方查出，針對楊男辯稱是進入警政系統後被自動帶入，同一系統不應出現不同查詢用途。即使是自動帶入，楊在查詢時應有發現，如非人工選擇後登載於查詢系統內，何以同一系統會填載不同之查詢用途，顯見楊男在主觀上認定縱然將此不實之查詢用途登載於留存在警政系統知識聯網主機之記憶體中，足認楊之辯詞實不足採信，檢方偵結依公務員登載不實罪嫌將楊男提起公訴。

據指出，楊男與妻子感情不睦，早於2018年已分居，疑似妻子不讓其探視2名小孩，楊才利用公務電腦想窺探妻子戶籍與婚姻狀況，妻子驚覺楊窺探其個資後才舉報，2人因此案對簿公堂，雙方已於今年1月間辦妥離婚。

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