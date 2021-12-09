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護理師巡房給藥！遭男病患抱腰「臉貼胸10秒」…人過世仍要賠60萬

護士、護理師。（圖／達志示意圖）

▲護理師巡房遭男病患臉貼胸10秒提告求償，病患於法院審理期間過世，法官判病患父母應在遺產範圍內賠償60萬元。（圖／達志示意圖）

記者戴若涵／台中報導

台中一名女護理師遭男病患「臉貼胸10秒」性騷擾，該名男病患還拿東西丟她，嗆聲「我總有一天殺妳」等語，令她不甘受辱決定報警處理，並提告求償113萬5千元，由於男病患在審理期間死亡，法院判病患父母需在遺產範圍內賠償護理師60萬元，可上訴。

女護理師主張，男病患2020年5月6日深夜10時53分左右，竟趁著她巡房交付藥物時，徒手環抱她的腰部，還用臉碰觸她的胸部10秒鐘，她嚇壞掙脫，並通報值班醫師；同年月23日深夜，該名男病患因為沒有請假就擅自離開病房，被院方要求強制出院，不料，他竟心生不滿，在櫃台嗆聲女護理師，「他媽你故意刁難，逼我殺你，他媽你故意刁難，我總有一天殺你等語」，並拿櫃台上的蓋子朝護理師扔去。

女護理師表示，事後她情緒緊繃嚴重影響工作，雖經醫院轉介心理輔導，但她仍因身心嚴重受創只好離開原本的工作崗位，甚至有長達3個月的時間不敢接觸人群，決定向黃男提告求償3個月的工作損失，共13萬5千元。另外，由於她事後噩夢不斷，已經無法再對病患有信賴感，內心憂鬱痛苦萬分，決定再求償100萬元精神撫慰金。

台中地方法院審理時，男病患已經離世，但法院審酌先前他被依性騷擾等罪嫌判處拘役30天，得易科罰金3萬元；另依妨害執行醫療業務判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元確定，判男病患的父母應在兒子的遺產範圍內，連帶賠償女護理師60萬元，全案不得上訴。

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