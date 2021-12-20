高中女搭捷運遭正面襲胸痛哭「甩不開」　媽寶男：只想一直看著她

▲穿綠色風衣的蔡姓男子(右上)涉嫌以側背包當掩護，在捷運車廂緊貼女高中生襲胸。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓男子3月16日搭乘台北捷運文湖線時，疑似利用車廂人多的機會，拿側背包當掩護，朝正前方的女高中生襲胸，女高中生勉強挪動站位，仍甩不開緊跟著的蔡男，2人正面相視3個站，蔡男才下車，女高生崩潰報案，警方事後公布監視器畫面，蔡母竟把蔡男的外套、包包全都丟了，台北地檢署20日依強制猥褻起訴。

受害女高中生在案發後仍餘悸猶存，姊姊代她上Dcard發文，指女高中生當天下課，從大直站上車，車廂上人潮眾多，女高中生覺得胸部被人壓著，好不容易勉強往後面擠靠後，站在前方的蔡男亦步亦趨跟著移動，女高中生「依舊一直感覺到左胸被人碰觸，後來突然感覺有移動且（有）被抓取感，而且一直聽到男子急速（的）呼吸聲。」

直到蔡男下車後，女高中生先在車廂上打電話給媽媽哭訴，之後在捷運警察陪同下指認監視畫面時，發現蔡男一直在捷運站遊蕩，似乎早是慣犯，餘悸猶存的女高中生出庭作證時，更是痛哭流涕表示，當時怎麼樣都甩不開蔡男的貼身跟隨，蔡男約180公分的身高，讓體型嬌小的她壓力很大。

30多歲的蔡男到案後否認犯行，辯稱自己當天去大直站附近面試，所以剛好和女高中生搭到同一班車，會一直跟著女高中生的位子移動，是因為「只想一直看著她」，檢察官懷疑蔡男把手放在側背包的掀蓋內當掩護，觸摸女高中生，希望蔡男把黑色側背包帶來檢視。

但蔡男說，黑色側背包已經被丟掉了，蔡母到案證稱，因為看到警方後來公布的捷運站監視器畫面，認為兒子可能因為畫面中的黑色側背包以及綠色外套被誤會，所以拿去丟了，台北地檢署最後根據被害人指述及監視器畫面，依法將蔡男提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」 2滴血還清白

議員前助理專偷台、師大！原文書當垃圾 2學生提款卡寫密碼被領光

拿學生期末報告投稿參賽 台科大專利所副教授被起訴