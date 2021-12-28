賓士衝進超商！大夜班男店員慘斷腿　酒駕男下場曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市魏姓男子今年11月間與友人在中壢區某KTV飲酒唱歌，清晨結束後未等酒意退去仍執意開賓士車上路，行經中山東路三段時，突然失控直接撞入路旁超商，不但撞毀超商櫃台與店內陳設，當時櫃台大夜班黃姓男店員閃避不及被撞斷左腿，警方趕抵時魏男混身酒味，酒測值則為每毫升0.47公克；桃檢複訊時，魏坦承犯案，檢方28日偵結依公共危險、過失傷害等罪嫌提起公訴，並建請桃園地院加重其刑。

▲桃園市魏姓男子11月間與友人在KTV飲酒後仍駕駛賓士車上路，在中壢區中山東路不慎失控撞入路旁超商。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市魏姓男子今天11月酒後仍駕駛賓士車上路，在中壢區中山東路不慎失控撞入路旁超商側門。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，27歲的魏姓男子今年11月24日凌晨與友人在中壢區某KTV夜唱飲酒，清晨6時許結束後，未等酒意退去，先開車載女性友人返家，行經中壢區中山東路三段右轉龍興路時，疑似失控直接撞進路旁超商側門內，將超商櫃台與店內貨架狀個稀巴爛，大夜班黃姓男店員來不及閃躲被撞上，造成左腳骨折、右手撕裂等傷勢。

▲桃園市魏姓男子11月間酒後開車撞入路旁超商，造成超商店內一片混亂。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方到場處理時，魏男坦承犯行，聲稱與友人喝酒夜唱釀禍，警方酒測後，酒測值為每毫升0.47公克，已明顯超標，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市魏姓男子11月間酒後開車撞入路旁超商，還撞傷大夜班店員，警方依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，魏男坦承犯行，檢察官參考警方提供之酒測紀錄表、警方舉發違反道路交通管理事件通知單、現場事故圖、被害人醫院診斷證明書等資料佐證，顯見魏男犯行明確。檢方參酌，黃姓超商店員傷勢與魏男酒駕有因果關係，偵結依公共危險、過失傷害等罪嫌將魏提起公訴，並建請地院加重其刑。

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