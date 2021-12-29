網稱2劑疫苗仍會染疫「不打有差嗎？」　李秉穎：重症風險差20倍

▲李秉穎提醒，已打新冠疫苗者，染疫的重症及死亡率都會小於1%。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／台北報導

國內新冠疫苗完整接種達67%，但仍有20%左右的人連第一劑都尚未施打。且近來國外疫情因變種病毒侵襲，疫情不減反增，加上春節返鄉者眾，境外移入案例多，醫師們疾呼一定要盡快打疫苗。中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎就預估，相比打過疫苗者，不打疫苗的人染疫後重症風險足足「差20倍」。

據疾管署最新統計，截至12/27止，疫苗接種人口涵蓋率第1劑達79.83%、第2劑67.26%。同時為因應國外疫情變化，目前也提供完整接種滿5個月民眾施打第三劑疫苗，補足保護力。只是，有民眾仍認為「反正打了2劑還是會發生突破性感染，早晚都會染疫，打不打有差嗎？」

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對此，李秉穎今（29）接受資深媒體人周玉蔻專訪時強調，「當然有差」，他簡單說明，只要活在地球上，新冠病毒就不會消失，總有一天還是會碰到，但若你是沒打疫苗者，第一次碰到新冠病毒的時候，會有20%重症、2-4%的死亡機率；相較之下，已打疫苗者，重症及死亡率都會小於1%，預估重症風險「差了20倍。」

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

但國內部分民眾尚未施打疫苗，究竟要用何種方式提升打氣？除了先前祭出「獎品」制外，李秉穎指出，目前醫療系統是健保卡插入後，仍無法看到患者施打過什麼疫苗，新冠疫苗更要靠卡上的貼紙或是小黃卡才能了解是否有打、或打什麼廠牌。他指出，新冠疫苗的接種紀錄應該是醫療院所施打後，需要一些時間整理資料，才上傳中央。

李秉穎認為，這當中一定會有延遲，導致醫療人員在替患者診斷的同時，無論是新冠疫苗或流感疫苗等，都無法及時提醒，因為先決條件是資料庫要吻合，但目前並未有這個系統的建置。他建議，衛福部的疫苗接種系統資料庫要能跟疫苗紀錄即時連線，所有公費疫苗都可依循這樣的模式，也可預防重複接種的狀況。