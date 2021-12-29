前台大醫預測未來疫情：我不是印度神童！但希望劇本這樣演

記者陳俊宏／綜合報導

台大感染科前醫師林氏璧認為，Omicron其實就像一個給全世界的加強針。他並預測全球未來疫情走向，「我不是印度神童，但我還真希望劇本是這樣演的。」

林氏璧28日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，他越來越有一種感覺，其實不管人類願不願意，將要席捲世界的Omicron病毒，某種程度可以被視為Omicron疫苗吧，你要說Omicron加強針也可以。

林氏璧表示，現有疫苗對Omicron防感染的效果很不理想，若要等針對Omicron的次世代疫苗研發出來，其實大多數的人大概都得過一輪了。

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▲▼Omicron肆虐英國。（圖／達志影像／美聯社、路透）

林氏璧說，原本有得過自然感染的、有打過疫苗的人，得到Omicron應該多半是輕症，然後就可獲得更完整的免疫力，「即使後續新冠還會有突變株出現，我們還是會再次感染，但也一樣不易重症，這大概也就是全世界大流行接近尾聲的時候了吧！」

林氏璧指出，唯一比較擔心的就是完全還沒打過疫苗也沒感染過的人，若遇到Omicron，據英國初步估計，這樣的人僅減少約11%的住院風險，並沒有差多少，所以他無法以「聖誕禮物」稱之，因為在這波Omicron疫情下，應該還是會有一定的死傷。

林氏璧認為，到了某個程度，全世界雖然確診案例持續很多，但幾乎都不太會重症死亡，此時WHO就會宣布新冠大流行結束！從此不建議逐例採檢通報，回歸像流感一般的定點通報、重症通報即可。

▼台灣開放施打第三劑疫苗。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

林氏璧表示，打第三劑還是有意義，雖然效果有限，但讓它來得不要太急太猛，重症比例希望能更低一點；且世界很多地方Delta還在，兩株病毒甚至加上流感，三個病毒同時夾擊。

林氏璧說，此後新冠就是流感化，在容易重症的高風險族群，可以每年需要針對今年流行的病毒株作疫苗施打，「我不是印度神童，但我還真希望劇本是這樣演的，而以上只是劇本一，當然事情可能不是拱廊想得這麼簡單。」