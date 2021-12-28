紫南宮虎年錢母亮相！31日開放排隊　前3000名有限量好康贈品

▲竹山紫南宮發表虎年紀念錢母，並公布新年元旦當天排隊領取相關紀念品等活動內容（下同）。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

2021年漸進尾聲，竹山紫南宮年度盛事「虎年福氣錢母」今天終於發表；廟方指出，111年1月1日元旦早上9點起將開始發贈虎年錢母和紀念品，除了人人有獎的錢母銀幣外，前3000名信眾還可領取一枚內含兌換券的金雞蛋，有機會獲得限量的精裝組套幣、最高3000元現金紅包、2錢金戒指和項鍊等，讓信眾揮別疫情陰霾，在新的一年否極泰來、福虎生風。

紫南宮主委莊秋安指出，虎的諧音為「福」，本有平安吉祥之意，金虎年的錢母即以「登山虎」為設計主軸，以抬頭望月之姿象徵祥和、平安無事，而虎登山石更有步步高升的意涵，比照往年分為金幣、銀幣，正反幣面各嵌上土地公聖像和「虎躍龍騰生紫氣」的吉祥話，分別用錦袋裝入一枚，再以盒裝成為「精裝組」，希望在壬寅虎年讓信眾們「金虎躍山處處春」。

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莊秋安表示，因疫情趨緩，今年發贈錢母的方式略作調整：將開放信眾於12月31日當天8點起排隊等候，至隔天元旦9點前排進隊伍者，都可獲得銀幣一枚。

廟方也特別準備3000顆金雞蛋，前3000名排隊信眾每人都有一顆，憑其中的福氣兌換券，就有機會試手氣、換得以下限量的紀念品：金戒指（2錢3只、1錢10只）；現金（3000元20包、2000元50包）；精裝組套幣（虎年款300組、鼠年款600組、狗年組180個）；虎年福氣項鍊400條，牛年發財項鍊1000條；虎年福氣金錢母437個。

莊秋安說，依據中央疫情指揮中心指示，信眾排隊須強制袋口罩，否則廟方將不發送錢母或金雞蛋，這次改變發送方式除了希望分散人流，也體貼民眾、可不用太早來排隊；而歷經新冠疫情重大衝擊，眾人終於走過惴惴不安的牛年，希望土地公在虎年為信眾們帶來福氣和好運勢。