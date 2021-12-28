　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紫南宮虎年錢母亮相！31日開放排隊　前3000名有限量好康贈品

▲竹山紫南宮發表虎年紀念錢母，並公布新年元旦當天排隊領取相關紀念品等活動內容。（圖／記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮發表虎年紀念錢母，並公布新年元旦當天排隊領取相關紀念品等活動內容（下同）。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

2021年漸進尾聲，竹山紫南宮年度盛事「虎年福氣錢母」今天終於發表；廟方指出，111年1月1日元旦早上9點起將開始發贈虎年錢母和紀念品，除了人人有獎的錢母銀幣外，前3000名信眾還可領取一枚內含兌換券的金雞蛋，有機會獲得限量的精裝組套幣、最高3000元現金紅包、2錢金戒指和項鍊等，讓信眾揮別疫情陰霾，在新的一年否極泰來、福虎生風。

紫南宮主委莊秋安指出，虎的諧音為「福」，本有平安吉祥之意，金虎年的錢母即以「登山虎」為設計主軸，以抬頭望月之姿象徵祥和、平安無事，而虎登山石更有步步高升的意涵，比照往年分為金幣、銀幣，正反幣面各嵌上土地公聖像和「虎躍龍騰生紫氣」的吉祥話，分別用錦袋裝入一枚，再以盒裝成為「精裝組」，希望在壬寅虎年讓信眾們「金虎躍山處處春」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲竹山紫南宮發表虎年紀念金銀套幣組，並公布新年元旦當天排隊領取相關紀念品等活動內容。（圖／記者高堂堯攝）

莊秋安表示，因疫情趨緩，今年發贈錢母的方式略作調整：將開放信眾於12月31日當天8點起排隊等候，至隔天元旦9點前排進隊伍者，都可獲得銀幣一枚。

▲竹山紫南宮發表虎年紀念金銀套幣組，並公布新年元旦當天排隊領取相關紀念品等活動內容。（圖／記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮發表虎年紀念金銀套幣組，並公布新年元旦當天排隊領取相關紀念品等活動內容。（圖／記者高堂堯攝）

廟方也特別準備3000顆金雞蛋，前3000名排隊信眾每人都有一顆，憑其中的福氣兌換券，就有機會試手氣、換得以下限量的紀念品：金戒指（2錢3只、1錢10只）；現金（3000元20包、2000元50包）；精裝組套幣（虎年款300組、鼠年款600組、狗年組180個）；虎年福氣項鍊400條，牛年發財項鍊1000條；虎年福氣金錢母437個。

莊秋安說，依據中央疫情指揮中心指示，信眾排隊須強制袋口罩，否則廟方將不發送錢母或金雞蛋，這次改變發送方式除了希望分散人流，也體貼民眾、可不用太早來排隊；而歷經新冠疫情重大衝擊，眾人終於走過惴惴不安的牛年，希望土地公在虎年為信眾們帶來福氣和好運勢。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
小S逼問「抱他還是脫褲」　許瑋甯答案尺度破表
宋少卿FB被灌爆　網氣炸：一定要出人命才學乖？
快訊／立院三讀！產檢假、陪產假加碼至7日
獎勵150倍！　「一年份衛生棉」限時下注
LIVE／瑞莎遭控斂財挺31周孕肚回應　才懺悔宋少卿又酒駕
選手、家長怒揭假面具！　PTT揪「4大疑點」挺瑞莎
西安封城解放軍出動！　市民不能出門哀號：要餓死了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

與柯南破解新莊廟街古蹟、美食的秘密　上次沒搶到還有機會報名

根本不愛李靚蕾？命理師曝王力宏面相「有1問題」...預言離婚後下場

台灣人開車「日系選豐田、歐系選賓士」　最新調查驚見一門雙雄

LIVE／空手道團染疫擴大？基因定序結果　指揮中心最新說明

上大學先買機車還筆電？過來人「想脫單這樣選」　內行揭雙贏玩法

尾牙吃漢來自助餐！1人繳300「一堆女同事放棄」他問號　內行秒答

選手、家長怒揭假面具！PTT揪「4疑點」秒捐500元：肯定挺瑞莎

紫南宮虎年錢母亮相！31日開放排隊　前3000名有限量好康贈品

獎勵150倍幸運到明年！「一年份衛生棉」12點限時下注

1桌400萬！彰化太子宮打造「宴王」禮俗　24K金杯裝88道菜

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

與柯南破解新莊廟街古蹟、美食的秘密　上次沒搶到還有機會報名

根本不愛李靚蕾？命理師曝王力宏面相「有1問題」...預言離婚後下場

台灣人開車「日系選豐田、歐系選賓士」　最新調查驚見一門雙雄

LIVE／空手道團染疫擴大？基因定序結果　指揮中心最新說明

上大學先買機車還筆電？過來人「想脫單這樣選」　內行揭雙贏玩法

尾牙吃漢來自助餐！1人繳300「一堆女同事放棄」他問號　內行秒答

選手、家長怒揭假面具！PTT揪「4疑點」秒捐500元：肯定挺瑞莎

紫南宮虎年錢母亮相！31日開放排隊　前3000名有限量好康贈品

獎勵150倍幸運到明年！「一年份衛生棉」12點限時下注

1桌400萬！彰化太子宮打造「宴王」禮俗　24K金杯裝88道菜

2022年預測！美年初「確診死亡飆升」達集體免疫　回歸正常時間曝

小S犀利逼問「抱他還是脫褲」　女神許瑋甯尺度大突破

元旦衝喝！手搖飲連15天「指定飲品買1送1」　還有2家推第2杯半價

林智堅不選大新竹市長　侯友宜：國土規劃不是為找誰而找誰

異質整合推升分析需求！汎銓搶攻第三代半導體　擴張兩岸市占率

假送餐真性侵！22歲職棒球員「兼差跑外送」　硬上獨居女學生

清晨廚房傳「碰！碰！」監視器見貓遭詭異拋飛　她獨自在家發毛

說好的一起長大呢？　橘貓靠「撿菜尾」長成７kg巨獸比哥哥大2倍

與柯南破解新莊廟街古蹟、美食的秘密　上次沒搶到還有機會報名

根本不愛李靚蕾？命理師曝王力宏面相「有1問題」...預言離婚後下場

生活熱門新聞

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

「數位疫苗證」今8點開放下載！4步驟申請一次看

氣象局發佈低溫特報！這天起再冷4天

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

閨密變歸me！　只穿內褲揪男友床上玩她看傻

正妹甜教「偽日文」吵架8句金句！網笑瘋：全都聽得懂耶

「交往前後差最多」星座男Top5！

秤重糖果20樣「竟要500元」爸嚇：包裝袋還藏鐵片

選手家長揭假面！網揪「4疑點」挺瑞莎

這7校快「溺水」！大專校院註冊率出爐

更多熱門

相關新聞

果粉的新年禮物　蘋果推出「虎年特製版AirTag」

果粉的新年禮物　蘋果推出「虎年特製版AirTag」

隨著新年將到，蘋果今年特別針對日本果粉推出特別優惠活動，推出客製版的AirTag智慧藍牙防丟器，上面有可愛的老虎圖案，陪著果粉度過新年，於明年的1月2、3日兩天，只要前2萬名用戶購買指定機型，就可以獲贈特別版AirTag。

迎接2022　屏東林管處推南部最夯的森林旅遊

迎接2022　屏東林管處推南部最夯的森林旅遊

今晨11.3℃！冷空氣陪跨年　這2天最低溫

今晨11.3℃！冷空氣陪跨年　這2天最低溫

桃園台茂打造2022第一場煙火秀

桃園台茂打造2022第一場煙火秀

5,000元虎年時尚單品出列

5,000元虎年時尚單品出列

關鍵字：

竹山紫南宮錢母虎年元旦紀念套幣影音.南投

讀者迴響

熱門新聞

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

快訊／瑞莎心碎首發聲！

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

快更新iOS 15.2！　iPhone「7大新功能」一次看

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面