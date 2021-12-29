「誰摔死了李新？」國泰世華怒告郭新政妨害名譽　無罪確定

▲郭新政遭國泰世華提出自訴，獲判無罪確定 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者吳銘峯／台北報導

已故台北市議員李新的生前女友郭新政，製作「誰摔死了李新」一系列影片，其中一集提到國泰世華銀行配合前立委羅淑蕾「漏蓋章」，國泰世華不滿，自訴郭女妨害名譽等罪，但一審駁回。國泰世華上訴第二審，高等法院29日駁回上訴，郭新政無罪確定。

前台北市議員李新2017年9月底，在住處墜樓身亡。他的女友郭新政就找上資深媒體人盛竹如，製作一系列影片，並在臉書上陸續公布。影片出爐後，引起許多政治效應，相關人等也鬧進法院，出現許多官司。

其中郭新政等人於2019年2月22日公布的「李新是怎麼摔死的part 9潘朵拉的盒子打開了」影片中，開頭由盛竹如說：「如果我們能夠解出第一個問題，也就是找到真實的證據證明國泰世華與羅淑蕾以及羅淑蕾背後所謂的夫人集團，是真正勾結串謀造假的話，那其他問題就迎刃而解；國泰世華一再說漏蓋印章，真的是這樣嗎」隨後播放出一段錄音檔，影射前立委羅淑蕾利用立法委員之身分，要求國泰世華之「莊姓副總」開立3張漏未蓋章之台支支票，使人持票取信郭新政，進而誘使郭新政取出珠寶，而「莊姓副總」即口頭答應配合辦理。

國泰世華不滿，認為這樣的做法妨害名譽，因此提出自訴，控告郭新政涉嫌加重誹謗、妨害信用等罪。一審法院審理後，認為郭女於貼出影片時，確實先找上謝姓網友，當時該網友也出示國泰世華工作證及身分證；此外，錄音檔也證實為羅淑蕾本人聲音，可見郭女有相當依據確信為真，故判處無罪。國泰世華上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為一審法院認事用法並無違誤，29日再度駁回國泰世華的自訴，本案就此確定，郭新政無罪確定。