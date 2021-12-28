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三立內鬼案／《甘味人生》總監被控收回扣　無罪確定

▲▼三立電視台大廳。（圖／記者湯興漢攝）

▲三立電視台日前爆發內鬼案件，其中《戲說台灣》、《甘味人生》的項姓總監獲判無罪確定。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

三立電視台日前爆發多名管理高層長期向廠商收取回扣案件，公司多位副總陸續去職，其中知名節目《戲說台灣》、《甘味人生》的項姓總監，更被依照「背信罪」提起公訴。一審判決項女無罪，二審改判刑6月，案經撤銷發回後，高院更一審再判她無罪，全案確定。

三立電視台知名節目《戲說台灣》自2001年7月30日開始，以每天30分鐘的帶狀性戲劇方式播出，搜羅臺灣各地鄉野故事，製作出趣味且富教化意義的系列故事劇集，為台灣最長壽的古裝電視劇系列，成為三立招牌戲劇之一。不過電視台在2017年間傳出管理層向廠商收回扣弊案，前副總莊文信等人相繼去職，經過檢調偵辦後，認為節目部台灣台戲劇中心項姓女總監在製作節目《甘味人生》時，向製作公司收取每集5000元、總計175萬5,000元回扣，因此依照「背信罪」嫌提起公訴。

一審法院審理後，判決項女無罪。檢方上訴，二審高等法院審理時，項女辯稱，這是幫節目製作人分擔編劇統籌工作而自製作公司獲取的兼職報酬，並非不當回扣，沒有違背職務，也沒有影響到三立公司的權利。另外律師也稱，該劇之製作品質並未因此受有影響；三立可得高額之公開播映授權金、廣告收入、相關置入性商品販售收入，三立公司案發後製播之8點檔《炮仔聲》亦委請同一家公司製作，顯見製作公司與三立公司業務合作無間，三立公司並未受有損害，不成立背信罪。

但上訴二審後，二審高等法院改認定項女所為，確實犯下「背信罪」。考量她犯罪態度，犯後並未與三立和解，因此二審改判她有期徒刑6月。全案再上訴後，最高法院撤銷發回，由高院進行更一審。

高院更一審28日宣判，還是判決無罪。更一審指出，項女違反工作守則，向製播公司收取不正當利益，利用擔任總監之職務，私下收取製播公司所支付的金錢，確實不當。但本案無法證明《甘味人生》製播公司所交付的金錢，已實質影響《甘味人生》之戲劇品質；另外也無法估算這對三立電視台的商譽，造成多大的損害。因此更一審法院雖然認為項女的行為確實不法，但卻不該當本罪構成要件上的「損害本人之財產或利益」，因此更一審再度判決無罪。本案依照《刑事妥速審判法》規定，就此無罪確定。

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