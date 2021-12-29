密醫診所亂打針害人休克　再找另名密醫前來急救！害翁殞命

▲密醫林愈翔再度醫死人，再遭判刑定讞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

密醫林愈翔2014年間在新北市板橋區開設診所看診，當時洪姓老翁前來求診，林男替他電療、注射麻醉劑，導致老翁昏迷。林男緊急找來診所中的邱姓放射師協助，結果這也是另名密醫，最後2人聯手「醫死人」。最高法院審理後，將林男判刑2年半、邱男判刑1年8月定讞。

判決指出，林男明知自己為取得醫師執照，仍在新北市板橋區開設「杏馨診所」為人看診。而且他也透過廖姓醫師的關係，找上同樣也沒有醫師執照的邱平滿，冒用醫師身分協助看診。2人並藉此冒領健保給付。

而當時80歲洪姓老翁，因罹患眼瞼肌無力症，2014年10月間開始到「杏馨診所」求診。林男看診後，為老翁注射點滴及普洛福靜脈注射液（麻醉劑），沒多久就開始對老翁電療，過程中又再注射普洛福靜脈注射液。

但老翁被注射麻醉劑後，出現呼吸、心跳趨緩，嘴唇發黑，陷入意識不清之狀態。林男並未向119求救，反而增加電流量，並開始做起CPR；之後也找沒有醫師執照的邱男，進來一同急救。2人除了不斷做CPR以外，還注射數針腎上腺素（Bosmin）、強心針（Atropine），但絲毫沒用，老翁送往衛生福利部臺北醫院急救，最後仍因為濫用麻醉劑併發窒息及急救不當而引發呼吸衰竭、中毒性休克，不治身亡。

檢方查出2人均是密醫，另外也詐領健保費，因此對2名密醫，以及居間介紹的廖姓醫師，均提起公訴。法院審理後，因2人與被害人家屬達成和解，高院更一審將林男判刑2年6月、邱男判刑1年8月，另外也需沒收詐領健保費128萬餘元。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。本案並非林男第一次醫死人，他2015年間，當時徐姓輕艇國手因車禍變成植物人，找他求診，但也被林男醫死，最高法院日前也判刑3年半定讞。