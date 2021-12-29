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帳戶突「多出4億」！炒股男超震驚：我的嗎？　下秒傻了

帳戶突多了1億元讓他樂歪，下秒空歡喜一場。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

▲帳戶突多了1億人民幣讓他樂歪，下秒空歡喜一場。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

圖文／CTWANT

大陸貴州省貴陽市一名龍姓男子日前打開股票帳戶，發現資產居然多了1億人民幣（約新台幣4.3億元），正當內心在糾結錢到底是不是他的時候，瞬間掉入地獄，因為帳戶內資產突然歸零，嚇得他趕緊打電話給客服。對此，客服回應，這是系統周末技術性調整。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，貴州省一名龍姓男子25日打開「長江e號」股票手機APP，結果看到他的股票帳戶的總資產居然來到1億人民幣（約新台幣4.3億元），把他嚇了好大一跳。龍姓男子說，「平時會炒股，可是戶頭裡突然多出1個億讓我內心很糾結，我很肯定這些錢不是自己的。」

他表示，本錢大約6000多人民幣（約新台幣2.6萬元）而已，靠這些本金賺1億多基本上是不太可能的。不過一小時後，他從天堂掉到地獄，帳戶顯示網路異常，接著帳戶內的資產全部歸零。不僅1億人民幣不見，連本金6000人民幣都不見了，嚇得他趕緊聯繫客服。

對此客服回應，這次事件是系統周末技術性調整，龍姓男子的帳戶周一就會恢復正常。消息曝光後，許多網友紛紛留言「至少當過億萬富翁」、「史上時間最短的億萬富翁」、「曾經也有個億」、「人生大起大落」、「失誤就失誤，還技術性調整」。

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