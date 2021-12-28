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社會 社會焦點 保障人權

苗栗「百年陳氏家祠」遭夷平　他控縣府奪地欺壓百姓

建於1921年的苗栗縣陳氏家祠，經界後竟與國產署的道路用地重疊，被迫拆屋還地，原本氣派的宗祠如今變成鐵皮屋。（圖／趙世勳攝、CTWANT合成）

▲建於1921年的苗栗縣陳氏家祠，經界後竟與國產署的道路用地重疊，被迫拆屋還地，原本氣派的宗祠如今變成鐵皮屋。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT 

祖先宗祠是一個家族的精神信仰中心，但苗栗頭份的「陳氏家祠」卻命運坎坷，家族代表人陳英治向本刊控訴，頭份地政事務所的經界（土地的形狀權利範圍）測量有誤，把宗祠劃為國有財產署所有的道路用地，以致宗祠先被國產署逼迫拆遷，而緊鄰宗祠的另一塊土地，日前竟又被苗栗縣府以「既成道路」為名強制占用，氣得只能告上法院討公道，大罵苗栗縣府和國產署「欺壓百姓」。

被拆除的苗栗縣頭份市山下里的陳氏家祠，為傳統客庄三合院建築，已有近百年歷史，20日下午1時許，本刊記者來到原來宗祠旁的土地，地面舖設了柏油，但兩側遭柵欄圍住，公眾只能通行在一旁凹凸不平的紅土上，汽機車經過還揚起不少塵土。

下午1時30分苗栗縣頭份市公所承辦人及派出所員警到場，挖土機、怪手也同步動工拆除柵欄，陳英治望著柵欄和自己的土地，心裡百般煎熬，因為明明這些都是父親辛苦挨家挨戶向族眾掙來的土地，卻被苗栗縣政府、國產署無理掠奪。

本刊調查，陳氏家祠建於1921年，是苗栗縣內少數保存良好的傳統客家庄三合院，文觀局也將其列入文資保存審查，只是2018年仍在審查階段就先被國產署和苗栗縣府聯手強拆。

陳英治說：「苗栗縣山下小段138-7地號近400坪的土地原都登記在我名下，陳氏家祠也蓋在這塊地的範圍內，但1990年頭份地政事務所經界後，突然冒出一個86-1地號土地，還登記在國產署名下，我是直到2013年想修繕宗祠、申請地籍圖謄本時才知道86-1地號是道路，而這條道路就畫在宗祠裡頭」。

「我3度找地政事務所處理土地爭議，承辦人卻表明不願意重測經界線」，之後陳英治與國產署整整打了4年官司，原本在法院調解下，雙方達成86-1地號的土地與祠堂旁的373地號互換協議，讓祠堂可以保留，沒想到國產署事後又反悔，要求陳家以陳氏家祠建物的3倍價將86-1地號土地買回去，氣得陳英治痛罵國產署「根本欺人太甚」。

由於陳英治敗訴，2018年陳氏家祠被國產署逼得夷為平地，原以為土地糾紛就此告一段落，但緊鄰宗祠的373地號土地日前又被苗栗縣政府以「既成道路」為名強取豪奪，陳英治父親當年努力的心血被2單位無理奪走，讓他身心俱疲，只希望司法能還陳家一個公道。

陳英治是祭祀公業的代表人，他控訴國產署逼拆宗祠，苗栗縣府也霸占陳家私有地。（圖／趙世勳攝）

▲陳英治是祭祀公業的代表人，他控訴國產署逼拆宗祠，苗栗縣府也霸占陳家私有地。（圖／CTWANT提供）

當地謝姓里長則表示，陳氏家族與國有財產署的糾紛他並不清楚，只知道已經有很多年了，而山下里附近的土地似乎並沒有像陳家祠堂那樣，因為地政事務所的經界有問題而產生爭議的情形；至於舊祠堂邊的道路，現在柵欄被拆除，讓大家有較好的道路可行走，居民也樂見其成。

對於陳家的指控，國產署中區分署苗栗辦事處表示，1990年 7 月 5 日苗栗縣頭份市山下段 372 地號國有土地依法辦理第 1 次土地登記，管理機關登記為國產署，祭祀公業蓋陳氏家祠時可能不知道那是國有地，後來雙方打「返還地上物」官司，才要求對方拆遷宗祠。

苗栗縣府工務處道路管理科林科長表示，苗栗頭份市山下小段373地號雖是私人土地，但長期是市公所在管理維護，由於地主設置路障，導致有人出車禍摔倒，市公所有管理疏失的話，可能涉及國賠，且該地號是都市計畫區域的道路，若被圍堵阻礙通行，市公所有權依市區道路條例強制拆除。

陳英治表示，陳氏宗祠旁的私有地被苗栗縣府以「既成道路」強占，本月20日苗栗縣頭份市公所還來拆除柵欄。（圖／趙世勳攝）

▲陳英治表示，陳氏宗祠旁的私有地被苗栗縣府以「既成道路」強占，本月20日苗栗縣頭份市公所還來拆除柵欄。（圖／CTWANT提供）

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