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隧道內為何禁止變換車道？「真實原因」曝...網驚：長知識了

台灣規定隧道不能變換車道。（示意圖／翻攝自pexels）

▲台灣規定隧道不能變換車道。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

汽車行駛在一般道路或高速公路，可以視情況變換車道，不過隧道內卻禁止，駕駛不得超車或任意切換車道，否則恐被罰3000元以上、6000元以下罰鍰。有網友便好奇，為何有這樣的規定，擔心遇到龜速車，會導致大塞車。貼文曝光後，引發熱烈討論，真正原因也曝光了。

原PO在PTT《八卦板》發文指出，高速公路三線道或兩線道都可以變換車道超車，但是隧道卻禁止變換車道，他認為每次要進隧道前好像都在賭博，「二選一賭看看哪一道比較順，不會遇到龜速車」，若是運氣不好遇到前面龜速，駕駛也沒轍，只能看旁邊車道一直過去，而該車道後面越來越塞，「到底為什麼隧道就不能變換車道？」

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網友好奇，為何國外可以台灣卻禁止。（示意圖／翻攝自pexels）

▲網友好奇，為何國外可以台灣卻禁止。（示意圖／翻攝自pexels）

此文一出，不少網友紛紛好奇，「國外大部分的國家都開放隧道可以變換車道，法國可以、英國可以、德國可以、荷蘭可以、日本也可以，只有台灣不行」、「我也滿好奇的，一般道路沒事，隧道內會爆炸嗎？」

其他網友認為，「隧道超車易釀精彩車禍」、「其實很多國家都不行，只是未必全面禁止」、「除了安全議題，事故很難處理也可能是原因」、「因為一出事後面的車沒地方閃，容易連環車禍」，也有人指出，隧道內的路面容易積累油氣凝聚的油，長期下來使得路面容易打滑，因此才會禁止變換車道，來防止事故發生。

據了解，新北市政府交通事件裁決處曾解釋，隧道內屬密閉空間，地面容易殘留油漬、清理不易，且駕駛行駛於高（快）速公路時，車速較行駛於一般道路快速，若在隧道內任意變換車道，恐造成失速打滑，嚴重可能會發生交通事故。

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