　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

Google地球拍下匿蹤轟炸機B-2精神式（Spirit）轟炸機身影。（圖／翻攝自Google地球）

▲Google地球拍下匿蹤轟炸機B-2精神式（Spirit）轟炸機身影。（圖／翻攝自Google地球）

圖文／CTWANT

美國國防部曾於1989年公布匿蹤轟炸機B-2精神式（Spirit）轟炸機，雖然距今已問世32年，但全球僅有21架，加上高科技的加持，基本上旁人很難見到其身影。但最近有網友在搜索Google地球時，卻意外發現B-2的身影，引起不少網友的討論。

根據外媒報導指出，有美國網友在搜索Google地球的時候，意外的在密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)上空發現了B-2轟炸機的身影，網友還將這段發現過程錄製成影片上傳至網路上，影片一曝點閱數立即暴增超過10萬次。

許多網友表示，自己長這麼大，是第一次看到B-2轟炸機，而且B-2轟炸機的外型真的不同於一般飛機，接近滑翔機翼的寬大飛翼，再加上飛行時噪音低於一般飛行器，真的很容易讓人聯想到外星文明的飛行裝置。

報導中指出，雖然B-2轟炸機在1989年就問世，但是其所使用的軍事技術，到目前為止仍然是美國五角大廈中最機密的技術。該架轟炸機是由諾斯羅普•格魯曼公司 (Northrop Grumman) 所研發生產，全球僅有21架，每一架都有自己專屬的名字。B-2的名字都是「Spirit of 地名」，比如第1架叫「美利堅精神」(Spirit of America)，但同時Spirit也是「幽靈」的意思，B-2來無影去無蹤也像是某種幽靈。

延伸閱讀
陳松勇身後留「10億印尼盾」給看護　印尼媒體盛讚：真是好人
宋少卿五犯酒駕　半夜出車禍…酒測值曝光
快訊／宋少卿再度酒駕　裁定3萬交保

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
快訊／宋少卿4度酒駕交保！　現身說話了
LIVE／空手道團染疫擴大？　指揮中心最新說明
揭《全明星》內幕！「某藝人18投0進」場邊冒重錄聲　網揪是他
吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的！　發片變告別
林靜儀拍桌影片曝光　疑耍官威「你們當我在這幹什麼？」
陽明山停車爆衝突！2人扭打一團　賓士哥抄球棒逆轉
尾牙吃漢來自助餐！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒答
米可白《屋簷下》遭潑水「內褲全濕」！　替酒駕父下跪道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

075型2號艦艦徽外洩　廣西艦確定入列東部戰區

中國測試世界功率最大「史特林發動機」　額定功率上看320千瓦

抗戰勝利押送俘虜　老將軍目睹日軍自己縱火燒重傷士兵

張競／解放軍075型兩棲攻擊艦「廣西艦」成軍　關注三類兵力配駐

4小時內飛抵南海最南端　AG600「鯤龍」1003架機完成總裝

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

075型2號艦艦徽外洩　廣西艦確定入列東部戰區

中國測試世界功率最大「史特林發動機」　額定功率上看320千瓦

抗戰勝利押送俘虜　老將軍目睹日軍自己縱火燒重傷士兵

張競／解放軍075型兩棲攻擊艦「廣西艦」成軍　關注三類兵力配駐

4小時內飛抵南海最南端　AG600「鯤龍」1003架機完成總裝

宋少卿四度酒駕交保了　低頭道歉：僥倖心態，非常對不起

台南朝野清廉除弊　查獲廠不實投標展現廉能風範

UNIQLO歲末SALE發熱衣下殺290元！超保暖「+J羽絨衣」狂省兩千

疫情在家瘋連結！「成人用品外送」銷量飆　這2情趣神物賣最好

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

防彈少年團3人中鏢新冠肺炎　Suga確診後發聲：我非常好！

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

陳柏惟、蔡其昌等8個服務處也違建？　國民黨公布照片

桃園男開車就醫癱軟駕駛座　警開道「5分鐘到醫院」挽回一命

雲林郵差遭比特犬咬傷！郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

軍武熱門新聞

抗日勝利後日自己縱火燒重傷士兵

中國測試世界功率最大「史特林發動機」

075型2號艦艦徽外洩曝入東部戰區

張競／解放軍075型兩棲攻擊艦「廣西艦」成軍

「鯤龍」4小時內飛抵南海最南端

美軍來得及協防台灣嗎？美媒曝1關鍵

幻象飛行員：看似優美飛得一定更美

第三次世界大戰　日本先對這國下手

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

彈射版殲-15現身？

軍隊沒錢！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

澳洲防長警告北京「攻占台灣」後還會擴張

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

更多熱門

相關新聞

命理師曝王力宏面相「有1問題」：離婚後超慘

命理師曝王力宏面相「有1問題」：離婚後超慘

王力宏遭前妻李靚蕾踢爆黑歷史，優質偶像的形象瞬間崩毀，直到日前發表道歉聲明，宣布暫時退出演藝圈，事件才終於落幕。命理師就分析王力宏面相，預言離婚後的下場。

苗栗「百年陳氏家祠」遭夷平　他控縣府奪地

苗栗「百年陳氏家祠」遭夷平　他控縣府奪地

娛樂報報／不甩沾毒捲官司　辣模兔美嗨玩Cosplay

娛樂報報／不甩沾毒捲官司　辣模兔美嗨玩Cosplay

喊養家很累！老公對嬰兒0照顧

喊養家很累！老公對嬰兒0照顧

彰化也喊要升格　王惠美：阮沒比人卡細漢

彰化也喊要升格　王惠美：阮沒比人卡細漢

關鍵字：

周刊王Google地球B-2轟炸機

讀者迴響

熱門新聞

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

快訊／瑞莎心碎首發聲！

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面