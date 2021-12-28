美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

▲Google地球拍下匿蹤轟炸機B-2精神式（Spirit）轟炸機身影。（圖／翻攝自Google地球）

圖文／CTWANT

美國國防部曾於1989年公布匿蹤轟炸機B-2精神式（Spirit）轟炸機，雖然距今已問世32年，但全球僅有21架，加上高科技的加持，基本上旁人很難見到其身影。但最近有網友在搜索Google地球時，卻意外發現B-2的身影，引起不少網友的討論。

根據外媒報導指出，有美國網友在搜索Google地球的時候，意外的在密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)上空發現了B-2轟炸機的身影，網友還將這段發現過程錄製成影片上傳至網路上，影片一曝點閱數立即暴增超過10萬次。

許多網友表示，自己長這麼大，是第一次看到B-2轟炸機，而且B-2轟炸機的外型真的不同於一般飛機，接近滑翔機翼的寬大飛翼，再加上飛行時噪音低於一般飛行器，真的很容易讓人聯想到外星文明的飛行裝置。

報導中指出，雖然B-2轟炸機在1989年就問世，但是其所使用的軍事技術，到目前為止仍然是美國五角大廈中最機密的技術。該架轟炸機是由諾斯羅普•格魯曼公司 (Northrop Grumman) 所研發生產，全球僅有21架，每一架都有自己專屬的名字。B-2的名字都是「Spirit of 地名」，比如第1架叫「美利堅精神」(Spirit of America)，但同時Spirit也是「幽靈」的意思，B-2來無影去無蹤也像是某種幽靈。

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