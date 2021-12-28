根本不愛李靚蕾？命理師曝王力宏面相「有1問題」...預言離婚後下場

▲王力宏與李靚蕾的婚變風波鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自李靚蕾微博）

圖文／CTWANT

王力宏遭前妻李靚蕾踢爆黑歷史，優質偶像的形象瞬間崩毀，直到日前發表道歉聲明，宣布暫時退出演藝圈，事件才終於落幕。命理師就分析王力宏面相，預言離婚後的下場。

廖美然在《新聞挖挖哇》透露，王力宏之所以會紅，在面相上來看，除了臥蠶外，還有迷濛的雙眼，瞳孔會放電，就會吸引很多女生。由於鼻子長、鼻準大，代表他對性的要求和多寡，因為鼻子太大、嘴巴太小，以致於無法控制自己。

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廖美然拿過去王力宏蓄鬍的照片解釋，不是每個男生都有條件可以留，「這是有猴相的，尖嘴猴腮就是他的下八比較尖，腮幫子的部分像猴子」，代表在性方面有很多的需求，但耳朵和嘴巴又小，在這方面也比較無法控制。

命理師詹惟中也指出，王力宏眉清目秀、黑白分明，天庭飽滿，都代表長輩緣佳，但卡在一個問題，唇相上薄下厚，比較自我和自私，臉頰兩邊的肉中晚年會消下去，財務可能會亮紅燈，呼籲「窄到產生皺紋的時候，該有的醫美微整形，趕快去處理一下」。

▲命理師分析王力宏的面相。（圖／翻攝自王力宏臉書）

主持人鄭弘儀則痛批，王力宏自私到極點，而且非常不愛李靚蕾，因為王力宏想在家中裝視訊機器人，李靚蕾覺得太私密，要求單獨一個人的時候才行，沒想到王力宏拒絕，僅表示「我盡量做」，讓他感到傻眼，「你怎麼可能讓你的朋友看你太太在家裡穿睡衣」，不理解這是什麼心態。

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