　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

館長槍擊案扯出中山警收賄　包庇色情業閃百次臨檢一封簡訊露餡

▲▼館長直播對又有機師感染覺得無奈。（圖／翻攝自YouTube）

▲調查局北機站亦從館長槍擊案中，查出中山分局陳姓偵查佐疑似有收賄嫌疑。（圖／翻攝自YouTube）

記者劉昌松／台北報導

調查局北機站偵辦「悅容莊」色情按摩案件，竟意外從館長槍擊案中找到中山偵查佐行賄線索！由於悅容莊的股東梁閔雄曾被誤認為寶和會副會長，其手機因而遭到新北檢調查扣，意外從中發現梁閔雄傳送「帳結了」的簡訊給盧姓酒店經紀，暗示盧男來拿錢，進而從相關事證中，進一步查出中山分局陳姓小隊長在擔任偵查佐期間有收賄事實，28日將陳男約談到案，並依貪汙罪命陳男以50萬元交保。

館長槍擊案發生後，新北市刑大將嫌疑人鎖定為竹聯幫寶和會，不過由於悅容莊股東梁閔雄同樣為竹聯幫天堂成員，且和寶和會會長邵柏傑關係相當密切，因而一度讓檢警將梁閔雄誤認為寶和會副會長，對其搜索約談，儘管事後證實館長槍擊案與梁無關，但警方查扣梁的手機後，卻意外發現中山警偵查佐收賄之事實。

據了解，檢警進一步追查發現，由於梁閔雄等主要被告手機都已換新，檢警突然想起梁曾因捲入館長槍擊案件，手機因而被查扣，便向新北市刑大調館長案時所查扣的梁男手機追蹤線索，果然發現梁閔雄在2014至2017年間，曾傳送「帳結了」、「快來拿」等訊息給盧姓酒店經紀。

盧男在拿到款項後，疑似將部分款項再轉交給時任中山警偵查佐的陳姓小隊長，而陳姓小隊長的負責轄區內，就正好包含了「悅容莊」，陳姓小隊長疑似多次向盧姓酒店經紀提前傳送「臨檢」消息，讓警方臨檢超過200次卻從沒成功過，因此讓檢調意外發現陳姓小隊長疑似有收賄嫌疑。

▲▼台北市警中山分局包庇「悅容莊」養生館色情案，小隊長陳瑞遜。（圖／記者劉昌松攝）

▲疑似收賄包庇「悅容莊」的中山警陳姓小隊長。（圖／記者劉昌松攝）

而會讓檢警因此起疑的主因為，北機站約談按摩小姐到案說明後卻發現，店內小姐指出，店內確實有提供半套服務，不過卻從沒被警方逮過；而有悅容莊幹部接受調查後更表示，店內每月會撥出20萬元的「顧問費」或以「包廂清潔費」等名義來打點白道，以維持店內運作，因而讓檢方鎖定相關人士後，循線將股東梁閔雄與其哥哥梁智南等5人聲請收押，另一涉嫌收賄的中山警陳姓小隊長，則以50萬元交保。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
機車報廢「加1動作」可拿3300！　最新優惠補助出爐
鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實「新落腳處」
快訊／台中嚴重車禍！　女騎士「大腿變形」無生命跡象
北市生育獎勵金再加碼！　最高領3萬
酒駕撞碎一家4口！　重傷父女3人現況曝光
「千億身家」林瑞陽凍結26億沒差？　律師：2個月商業帝國就垮
新北男與妻激情一半「馬上風亡」！　4天前才打BNT
快訊／徐若瑄「攻蛋開唱」夢碎、代言遭撤？　經紀公司回應了
快訊／foodpanda大當機「無法點餐」！　業者回應了
吳宗憲氣譙鹿希派：傻B！　「站路邊抽大麻」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

進口乳膠墊藏4公斤大麻！　收毒包裹的竟是補習班英文女師

快訊／台中砂石車碰撞機車！女騎士「臟器外露」搶救不治

快訊／不滿對方偷懶2工人互毆　1人遭摺疊刀猛刺滿身是血送醫

少女遭繼父伸狼爪28次！怕媽媽再離婚一直忍...色畫家遭判81年

友人寄宿他裝針孔偷拍洗澡　馬桶下方這東西讓他惡行曝光

酒駕撞碎一家4口！父女3人重傷仍住加護　恐無法送媽媽最後一程

完全沒在怕！高市酒駕大執法第二天　又開出43張罰單

新北男與妻歡愛到一半「突馬上風」送醫亡！4天前剛打BNT第2劑

快訊／ 東石濱海大橋整修1工人落20米海中　警消搜救

台東南迴公路死亡車禍！小客車深夜自撞護欄　女駕駛送醫不治

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

進口乳膠墊藏4公斤大麻！　收毒包裹的竟是補習班英文女師

快訊／台中砂石車碰撞機車！女騎士「臟器外露」搶救不治

快訊／不滿對方偷懶2工人互毆　1人遭摺疊刀猛刺滿身是血送醫

少女遭繼父伸狼爪28次！怕媽媽再離婚一直忍...色畫家遭判81年

友人寄宿他裝針孔偷拍洗澡　馬桶下方這東西讓他惡行曝光

酒駕撞碎一家4口！父女3人重傷仍住加護　恐無法送媽媽最後一程

完全沒在怕！高市酒駕大執法第二天　又開出43張罰單

新北男與妻歡愛到一半「突馬上風」送醫亡！4天前剛打BNT第2劑

快訊／ 東石濱海大橋整修1工人落20米海中　警消搜救

台東南迴公路死亡車禍！小客車深夜自撞護欄　女駕駛送醫不治

邱偲琹曝「錯過一段完整的友誼」　石知田《花知道》真實身分超毛！

永達「紅包愛」累計扶助2.1萬弱勢！　募集破千萬善款

台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

進口乳膠墊藏4公斤大麻！　收毒包裹的竟是補習班英文女師

陳思宇發聲斥閃辭抹黑　「我深愛黨」今年募款盡心盡力

同事嫌餐點貴拒吃...「一聽老闆買單」馬上搶！她愣：不要臉

詐騙假冒「東森寵物雲」徵才！要求應徵者匯款　公司嚴正發聲明了

3個21的奇蹟度過2021！蘇貞昌：2022讓我們一起繼續拚

她抱怨好市多咖啡非「淺烘焙」　網友見手沖畫面全傻眼

4大超商跨年備戰先看！信義區「這門市」要拆門　還有行動餐車

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

彰化工廠燃燒　爆炸聲狂響搶救中

快訊／漢翔水湳機工廠爆炸　1命危送醫搶救

高雄大執法第2日破功！又有酒駕男衝撞檳榔攤　西施送醫

兒子傷重失憶　林爺爺瞞媳婦死訊

國1重大車禍！現場1人命危

快訊／南科火燒機車「一具男焦屍趴臥龍頭」

快訊／漢翔工廠「集塵器爆炸」！多人受傷

錢莊借錢家被騙過戶　7口流落街頭

即／踹門夾傷謝和弦新歡　前妻Keanna傷害判拘

快訊／漢翔「集塵器爆炸」1人送醫不治！

遭酒駕撞飛爸爸　醒後「躁動想找妻兒」

即／漢翔塵爆1死6傷　市府勒令全集塵區全面停工

快訊／漢翔「集塵器爆炸」！總經理回應了

即／新店車禍5人送醫！賣菜嬤臟器外露亡

更多熱門

相關新聞

每月20萬顧問費　中山分局小隊長包庇色情50萬交保

每月20萬顧問費　中山分局小隊長包庇色情50萬交保

檢警聯合偵辦台北市中山區「悅容莊」養生館媒介色情案，發現現任北市警中山分局陳姓小隊長，疑似在任職偵查佐期間，長期包庇養生館從事不法。台北地檢署漏夜偵訊，今天（29日）凌晨諭令陳男50萬元交保，全案朝違反《貪污治罪條例》方向偵辦。

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

即／中山分局小隊長涉包庇色情遭約談

即／中山分局小隊長涉包庇色情遭約談

北市警向毒蟲收20萬繳房貸　一審判3年半

北市警向毒蟲收20萬繳房貸　一審判3年半

「保密防諜」不是口號

「保密防諜」不是口號

關鍵字：

調查局北機站館長槍擊案色情按摩中山警收賄臨檢酒店經紀悅容莊

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

溫妮認了交往「億級男友」！

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面