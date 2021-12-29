館長槍擊案扯出中山警收賄　包庇色情業閃百次臨檢一封簡訊露餡

▲調查局北機站亦從館長槍擊案中，查出中山分局陳姓偵查佐疑似有收賄嫌疑。（圖／翻攝自YouTube）



記者劉昌松／台北報導

調查局北機站偵辦「悅容莊」色情按摩案件，竟意外從館長槍擊案中找到中山偵查佐行賄線索！由於悅容莊的股東梁閔雄曾被誤認為寶和會副會長，其手機因而遭到新北檢調查扣，意外從中發現梁閔雄傳送「帳結了」的簡訊給盧姓酒店經紀，暗示盧男來拿錢，進而從相關事證中，進一步查出中山分局陳姓小隊長在擔任偵查佐期間有收賄事實，28日將陳男約談到案，並依貪汙罪命陳男以50萬元交保。

館長槍擊案發生後，新北市刑大將嫌疑人鎖定為竹聯幫寶和會，不過由於悅容莊股東梁閔雄同樣為竹聯幫天堂成員，且和寶和會會長邵柏傑關係相當密切，因而一度讓檢警將梁閔雄誤認為寶和會副會長，對其搜索約談，儘管事後證實館長槍擊案與梁無關，但警方查扣梁的手機後，卻意外發現中山警偵查佐收賄之事實。

據了解，檢警進一步追查發現，由於梁閔雄等主要被告手機都已換新，檢警突然想起梁曾因捲入館長槍擊案件，手機因而被查扣，便向新北市刑大調館長案時所查扣的梁男手機追蹤線索，果然發現梁閔雄在2014至2017年間，曾傳送「帳結了」、「快來拿」等訊息給盧姓酒店經紀。

盧男在拿到款項後，疑似將部分款項再轉交給時任中山警偵查佐的陳姓小隊長，而陳姓小隊長的負責轄區內，就正好包含了「悅容莊」，陳姓小隊長疑似多次向盧姓酒店經紀提前傳送「臨檢」消息，讓警方臨檢超過200次卻從沒成功過，因此讓檢調意外發現陳姓小隊長疑似有收賄嫌疑。

▲疑似收賄包庇「悅容莊」的中山警陳姓小隊長。（圖／記者劉昌松攝）



而會讓檢警因此起疑的主因為，北機站約談按摩小姐到案說明後卻發現，店內小姐指出，店內確實有提供半套服務，不過卻從沒被警方逮過；而有悅容莊幹部接受調查後更表示，店內每月會撥出20萬元的「顧問費」或以「包廂清潔費」等名義來打點白道，以維持店內運作，因而讓檢方鎖定相關人士後，循線將股東梁閔雄與其哥哥梁智南等5人聲請收押，另一涉嫌收賄的中山警陳姓小隊長，則以50萬元交保。