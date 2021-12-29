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社會 社會焦點 保障人權

「悅容莊」每月給20萬顧問費　中山分局小隊長涉包庇色情50萬交保

記者陳俊宏／綜合報導

檢警聯合偵辦台北市中山區「悅容莊」養生館媒介色情案，發現現任北市警中山分局陳姓小隊長，疑似在任職偵查佐期間，長期包庇養生館從事不法。台北地檢署漏夜偵訊，今天（29日）凌晨諭令陳男50萬元交保，全案朝違反《貪污治罪條例》方向偵辦。

檢調獲報，位於林森北路巷弄內的「悅容莊」養生館，疑似從2019年起，媒介客人與按摩小姐性交易，卻始終沒被查緝。專案小組為此曾在今年9月到11月間，共分3波展開搜索約談，包括綽號「惠姊」的養生館負責人許家惠，以及大股東梁智南、梁閔雄兄弟在內，已有5名涉案業者陸續遭收押禁見。

▲▼台北市警中山分局包庇「悅容莊」養生館色情案，小隊長陳瑞遜。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼陳姓小隊長50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台北市警中山分局包庇「悅容莊」養生館色情案，小隊長陳瑞遜。（圖／記者劉昌松攝）

辦案人員根據搜索查扣事證，比對到案人員供詞，懷疑中山分局陳姓小隊長疑似洩漏警方查緝時間、包庇色情。檢察官因此在28日發動第4波搜索約談，指揮調查局北機站會同中山分局搜索陳的辦公室、住處，並將陳及另名業者共2人帶回訊問，釐清是否有其他行收賄等不法。

北檢漏夜偵訊，今凌晨諭令陳男50萬元交保，全案朝違反《貪污治罪條例》方向偵辦，另業者則請回。《聯合新聞網》報導，全案會曝光是有幹部對辦案人員說，每月會給白道「顧問費」20萬元，請對方幫忙護航。

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