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小粉紅「月薪3000」感到很驕傲　館長驚呆：這在台灣會死耶！

▲▼經常與小粉紅作戰的YouTuber攝徒日記「八炯」，接受館長的訪問。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲經常與小粉紅作戰的YouTuber攝徒日記「八炯」，接受館長的訪問。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

經常與大陸「小粉紅」作戰、自稱「花蓮國人」的YouTuber攝徒日記「八炯」，28日接受館長的節目訪問，描述自己與小粉紅戰爭的心得，提到有一位小粉紅，很驕傲自己月領3000人民幣。館長聽到之後當場驚呆表示，這在台灣會死耶！

八炯表示，在他的頻道上，經常與他辯論的一位的知名小粉紅「林天天」，之前拍了一支影片，聲稱自己月薪3000人民幣，而且還是周休一日的「996」工時，卻覺得自己相當驕傲。

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八炯說，3000人民幣大約新台幣13000元，在「林天天」的觀念裡，因為所處地區的物價較低，生活品質不差，但是他卻認為「林天天」的觀念是謬論，因為吃的喝的東西也許很便宜沒錯，但是如果要買手機或買一部車，不太可能在北京賣比較貴，但是到了偏鄉的地方價格只剩10分之1。

館長不可置信地表示，「13000元，台灣人好像會死」。八炯附和，「連在花蓮國都無法生存」。

八炯接著說，小粉紅還會炫耀他們會住雇主提供的宿舍或大通鋪，不用像台灣人還要繳房貸、繳房租。

▲▼經常與小粉紅作戰的YouTuber攝徒日記「八炯」，接受館長的訪問。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長對於一個月3000人民幣的收入，感到相當不可置信。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長再次不可置信地說，「繳房貸，房子會變我的啊，房租本來就是要繳的啊」。

八炯接著提到大陸的炫富影片，台灣人如果沒有特別去了解，都會被騙，以為他們都很有錢，但是調查北京大學師範學院提供的圖表，在中國月薪高於新台幣10萬元的人數，只有70多萬人，「14億當中的70萬人」。

八炯進一步指出，中國的中位數薪水，大約在5000~6000人民幣，台灣人的月薪中位數折合成人民幣，大約9000人民幣。

不過八炯還是特別呼籲，拿經濟層面比誰比較強，誰該統治誰沒有意義，該問一個地區或一個國家的人民意願，這才是真正的意義所在。

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