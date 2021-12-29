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慈善組織證實　2員工在「緬甸小鎮大屠殺」遇害

▲▼緬甸,軍人。（圖／路透）

▲慈善組織「拯救兒童基金會」證實2名成員在緬甸大屠殺中遇害。（圖／路透）

 中央社仰光28日綜合外電報導

緬甸東部小鎮24日發生屠殺事件，包含婦孺在內的30多具遺體化為焦屍，慈善組織「拯救兒童基金會」2名成員也下落不明。該組織今天證實，旗下2名工作人員也在遇害者之列。

「拯救兒童基金會」（Save the Children）透過聲明表示，「我們今天深感悲痛地證實，12月24日星期五，緬甸軍方在克耶邦（Kayah State）發動攻擊，造成至少35人死亡，其中包括2名拯救兒童基金會工作人員，還有婦女和兒童。」

這起慘劇發生隔日，社群媒體上出現照片，顯示克耶邦普盧索鎮（Hpruso）的一條公路上有2輛燒毀的卡車和1輛汽車，車內有多具燒焦遺體。

當地反軍政府戰士和一個監督組織指控，軍政府部隊因與該地區異議人士發生衝突，因而發動攻擊。

拯救兒童基金會表示，事發前，罹難的2名男性員工一直在附近社區進行人道救援工作。

該組織稱，「軍方強迫眾人下車，他們逮捕了一些人、殺死許多人，最後還焚燒遺體。」

據當地監督組織的說法，自2月發生政變以來，緬甸一直處於混亂狀態。在安全部隊冷血鎮壓下，共有1300多人喪生。

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