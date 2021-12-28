人妻遭破門抓姦！老公見「兩人下體赤裸」滾床　氣瘋狂揍影片曝光

記者張方瑀／綜合報導

越南一名人夫發現自己的老婆似乎有外遇，在掌握到線索之後，立刻帶著友人到汽車旅館抓姦。這名人夫直接用腳踹開房間大門，果真看到老婆和小王全身赤裸躺在床上，他立刻衝上前一陣暴打，影片在網路上曝光後也引發網友熱議。

▲人妻遭破門抓姦，老公氣瘋狂揍。（圖／翻攝自YouTube／Thu Thủy）



根據《Tiin.vn》報導，越南平陽省一名人夫發現自己的老婆疑似外遇，所以在掌握到線索之後，找了朋友跟自己一起去抓姦。從網路上曝光的影片可以看到，這名人夫怒氣沖沖地來到一間汽車旅館內，直接用力踹開其中一間房門，結果真的看到老婆跟小王下半身赤裸躺在床上翻雲覆雨。

人夫氣得上前對著兩個人狂打，不但用手狠揍，還用腳猛踹小王的臉，而她的老婆則拼命遮著臉。根據友人說法，這名人夫和老婆因為工作的關係沒有住一起，人夫以為自己剛進了一間月薪1000萬越南盾（約台幣1萬2000元）的公司，就能改善家中經濟狀況，沒想到卻慘被戴綠帽。

許多網友也紛紛留言力挺人夫，「親眼目睹這種場景真的太痛苦了」、「真的很替老公感到不值和難過」、「如果是我也會氣到出手」、「雖然我很同情，但他應該要更理性的對待，否則可能會換他被關」。

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