薪水全給女友！綠帽男抓包「她床戰小王」氣炸　無視哭求斷捨離

▲越南一名女子偷吃下跪哭著認錯。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

越南多年前一段女友偷吃下跪哭著認錯的影片如今再度引發網友討論。依據當年故事，這名男子與女友相戀長達4年，薪水交由女友保管，但某日卻突然發現，女友和另名男子偷情被抓包，氣得當場審問，無視女友跌坐地上認錯哭求原諒。

Kenh 14報導，男主角與女子交往4年，平時住在一起，依據男主角的說法，平時賺來的薪水全數交給女友保管，女友想買車，他也負責出錢。但女子卻趁他不在家時，勾搭小王還發生過至少2次性關係，男主角透露，其實這名小王就是他平時懷疑女友在外有一腿的對象。

男主角抓包女友不忠，氣得當場審問，女友跌坐在床邊地板上，向男友哭著認錯求原諒。儘管如此，男主角這次決定狠下心斷捨離。

消息傳出後隨即引發當地網友熱議，許多人支持他與女友分手，要他忘記傷害他的女孩。不過，這起事件也讓女友臉書被翻出公審灌爆。

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