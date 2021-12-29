　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

歲末寒冬送暖　台南安平觀音亭關懷獨居長者

▲台南安平觀音亭主委高歡喜，與安平區長蕭泰華及里長們共同關懷訪視里內弱勢獨居長者，致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平觀音亭主委高歡喜，與安平區長蕭泰華及里長們共同關懷訪視里內弱勢獨居長者，致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平觀音亭為讓安平區獨居長者在寒冬時節，感受社會各界關懷，主委高歡喜於28日特別與安平區公所區長蕭泰華及里長們共同關懷訪視里內弱勢獨居長者，希望藉此次慰問金發放活動，讓長輩感受來自民間公益的溫暖善心。

▲台南安平觀音亭主委高歡喜，與安平區長蕭泰華及里長們共同關懷訪視里內弱勢獨居長者，致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平觀音亭主委高觀喜與安平區長蕭泰華及安平區的里長們，28日上午10時40分許，展開歲末寒冬送暖慰問安平區獨居長者活動，分別到天妃里、王城里、金城里、平安里進行慰問行動，致贈慰問金，安平區長蕭泰華並頒感謝狀給安平觀音亭高主委，感謝高主委及廟方的愛心。

▲台南安平觀音亭主委高歡喜，與安平區長蕭泰華及里長們共同關懷訪視里內弱勢獨居長者，致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長特別向安平觀音亭表達由衷感謝，表示協助弱勢族群，為上任以來最優先的政策之一，在政府資源有限之下，希望透過公私協力，讓社福發揮一加一大於二之效果以幫助更多弱勢，同時也將正向溫暖能量傳遞社會各個角落。

▲台南安平觀音亭主委高歡喜，與安平區長蕭泰華及里長們共同關懷訪視里內弱勢獨居長者，致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平區公所區長蕭泰華秉持著「關懷社會、扶助弱勢」的服務理念及精神，結合轄內7個社區照顧關懷據點志工，協助電話問安及關懷訪視，並辦理各項關懷課程系列活動，並與貢噶寺結合愛心送餐服務專案，迄今已將近10年，由社區志工協助送愛心便當，予轄內30位行動不便，無法自理餐食的獨居長者。

▲台南安平觀音亭主委高歡喜，與安平區長蕭泰華及里長們共同關懷訪視里內弱勢獨居長者，致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
福原愛東奧講評「天價酬勞曝光」！　奪人夫電視台全噤聲
糗！台鐵新車EMU3000上路第一天「廁所門故障」
直擊溫妮當街激吻熊抱！　起底男友「身家破億」
洛杉磯飛機墜毀住宅區！　機上乘客全罹難
溫妮認了交往「億級男友」！　又親又抱全被拍
何韻詩被抓！　港警逮捕《立場新聞》6高層、記協主席
張庭、林瑞陽遭翻5年前爛臉案！　陸網灌爆「站台的也要查」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Omicron來勢兇猛！　移民署攜手網絡夥伴　鼓勵移工安心接種疫苗

歲末寒冬送暖　台南安平觀音亭關懷獨居長者

拒絕酒駕！　里港警偕志工媽媽頂寒夜餐廳宣導

守護北海岸地區超商夜間工作　金山警分局捍衛職安不容挑戰

台南安平區建平8街拓寬　李啟維：有助於地方發展

2021台南觀光大躍進　觀旅局展現豐碩成果交出漂亮成績

台南市副議長林炳利「涉詐領助理費」　南檢傳喚23人漏夜偵訊

發現茶飲料百變風味　農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

年產值700億！寶島伴手禮旗艦店成立　行銷台灣糕餅

2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎　7家企業獲「防疫及抗旱貢獻獎」

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

《華燈初上》危機篇預告

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

Omicron來勢兇猛！　移民署攜手網絡夥伴　鼓勵移工安心接種疫苗

歲末寒冬送暖　台南安平觀音亭關懷獨居長者

拒絕酒駕！　里港警偕志工媽媽頂寒夜餐廳宣導

守護北海岸地區超商夜間工作　金山警分局捍衛職安不容挑戰

台南安平區建平8街拓寬　李啟維：有助於地方發展

2021台南觀光大躍進　觀旅局展現豐碩成果交出漂亮成績

台南市副議長林炳利「涉詐領助理費」　南檢傳喚23人漏夜偵訊

發現茶飲料百變風味　農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

年產值700億！寶島伴手禮旗艦店成立　行銷台灣糕餅

2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎　7家企業獲「防疫及抗旱貢獻獎」

大陸今確診+152！西安依舊三位數　雲南安寧爆本土「2地封閉」

夢到彌勒佛給「葫蘆」！她對男友喊：好運到？　真的來了

WHO示警：Omicron恐使醫護不堪負荷　各國出招壓疫情

點點心籌備中！盤點2022首度插旗高雄的6家餐廳　樂檸漢堡也吃得到

民進黨力促竹竹升格　鄭麗文嘆「酒駕刑責修法」一讀都排不進

彰化「阿璋肉圓」元旦起每顆漲5元　老闆無奈：實在撐不住了

二伯PO童年照「還以為看到蔡桃貴」！五官神複製…網驚：基因好強

台鐵認「最新區間車7個月故障684次」　交長：新車都還沒驗收

吳宗憲兒涉毒「照開發片記者會」　13:00《ETtoday》全程直播

Omicron來勢兇猛！　移民署攜手網絡夥伴　鼓勵移工安心接種疫苗

菜市場秤重糖果20樣竟要500元　他嚇壞「包裝袋藏鐵片」網喊拒買

地方熱門新聞

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台南副議長被檢舉　涉詐領助理費

台南安平區建平8街拓寬

2021台南觀光大躍進

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

五月天高雄開唱！住戶見1現象爆嗆五迷

高雄今起「連續8天」大執法！

屏東市勝利星村有「停車陷阱」　民眾誤停遭開單

台南市安平浮屍身分是他

移工酒醉持刀刺殺對方身亡判11年

台南朝野清廉除弊　

新北跨年嗨翻2021年末　浪漫邁進2022年

台東4層樓建築失火　未裝住警器傷亡嚴重

北海岸地區夜間工作　金山警捍衛職安不容挑戰

更多熱門

相關新聞

台南安平區建平8街拓寬

台南安平區建平8街拓寬

台南市安平區建平8街，從國平路到育平路段8米道路拓寬1800萬的工程經費，已獲市議會通過，2022年即將拓寬施工，市議員李啟維表示，建平8街的拓寬有助於地方交通及消防安全的改善和發展。

2021台南觀光大躍進

2021台南觀光大躍進

快訊／台南鹽水晚上傳住宅火警

快訊／台南鹽水晚上傳住宅火警

台南市鳳凰獎當選人黃偉哲表揚

台南市鳳凰獎當選人黃偉哲表揚

2004年賓士E320台南法拍 1元起標

2004年賓士E320台南法拍 1元起標

關鍵字：

寒冬送暖台南安平觀音亭獨居長者

讀者迴響

熱門新聞

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

溫妮認了交往「億級男友」！

林瑞陽、張庭真的出事！公司已遭立案調查

綜藝天王星二代家教大比拼！

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面