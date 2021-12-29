歲末寒冬送暖　台南安平觀音亭關懷獨居長者

▲台南安平觀音亭主委高歡喜，與安平區長蕭泰華及里長們共同關懷訪視里內弱勢獨居長者，致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平觀音亭為讓安平區獨居長者在寒冬時節，感受社會各界關懷，主委高歡喜於28日特別與安平區公所區長蕭泰華及里長們共同關懷訪視里內弱勢獨居長者，希望藉此次慰問金發放活動，讓長輩感受來自民間公益的溫暖善心。





安平觀音亭主委高觀喜與安平區長蕭泰華及安平區的里長們，28日上午10時40分許，展開歲末寒冬送暖慰問安平區獨居長者活動，分別到天妃里、王城里、金城里、平安里進行慰問行動，致贈慰問金，安平區長蕭泰華並頒感謝狀給安平觀音亭高主委，感謝高主委及廟方的愛心。

黃偉哲市長特別向安平觀音亭表達由衷感謝，表示協助弱勢族群，為上任以來最優先的政策之一，在政府資源有限之下，希望透過公私協力，讓社福發揮一加一大於二之效果以幫助更多弱勢，同時也將正向溫暖能量傳遞社會各個角落。

安平區公所區長蕭泰華秉持著「關懷社會、扶助弱勢」的服務理念及精神，結合轄內7個社區照顧關懷據點志工，協助電話問安及關懷訪視，並辦理各項關懷課程系列活動，並與貢噶寺結合愛心送餐服務專案，迄今已將近10年，由社區志工協助送愛心便當，予轄內30位行動不便，無法自理餐食的獨居長者。