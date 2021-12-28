台南市「鳳凰獎楷模」、「志工菁英」7名當選人　黃偉哲表揚勉勵

▲台南市長黃偉哲於市政會議中，公開表揚台南市「鳳凰獎楷模」、「志工菁英」7名當選人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部消防署2021年「鳳凰獎」，台南市消防局當選「鳳凰獎」楷模共計4名，另志工菁英（楷模）共計3名，28日下午3時，消防局梁全順副局長率領獲獎人員至市府，由黃偉哲市長於市政會議中公開表揚，藉此激勵消防團隊士氣並樹立消防新形象。

「鳳凰獎」楷模甄選細分為消防楷模、義消楷模及「志工菁英（楷模）」等防火宣導、災害防救及救護志工三大類，台南市消防局獲獎者分別為：消防楷模災害搶救科科員洪育仁、第三救災救護大隊隊員黃焜裕；義消楷模德興義消中隊中隊長陳金生、南化義消分隊幹事唐華安；婦女防火宣導志工義消婦女中隊小隊長黃秋滿；災害防救志工台南市救難協會理事長劉振興；救護志工楷模義消救護中隊副中隊長潘惠芳。

為表揚台南市績優消防、義消、婦宣、災害防救暨救護志工（楷模）們對市民生命財產安全保障及貢獻，特於28日下午3時，由消防局梁全順副局長率領獲獎人員至台南市政府，由黃偉哲市長在市政會議中公開表揚，藉此激勵消防團隊士氣並樹立消防新形象。

7名當選本年度全國「鳳凰獎」暨「志工菁英（楷模）」們，無論是品德操守及防救災工作具體表現均為一時之選，足為典範，期許藉由黃市長接見嘉勉後，楷模們爾後面對各式災害搶救及民眾殷切期許，可以秉持著鳳凰獎之榮耀，將鳳凰人「拯救人民於水火之中、奮鬥不懈、永往直前」之精神傳承下去，於消防志業上奮力盡責，強化本市救災效能，做市民生命財產最強力之後盾！

